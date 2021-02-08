https://ria.ru/20210208/nauka-1596545003.html

Медведев призвал сделать упор на исследования на стыке наук

Медведев призвал сделать упор на исследования на стыке наук

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал сейчас сконцентрироваться на проведении комплексных исследований на стыке наук, у России есть неплохие... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:41

2021-02-08T16:41

2021-02-08T16:41

наука

россия

дмитрий медведев

сколково

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал сейчас сконцентрироваться на проведении комплексных исследований на стыке наук, у России есть неплохие заделы в этой сфере, только это позволит стране "выдвинуться на передовые рубежи"."Очевидно, сейчас тот период в развитии нашей науки и управлении наукой, когда нам нужно точно подняться над ведомственной разобщенностью. Я посмотрел материалы, у нас действительно уже на ближайшую трехлетку 37 программ в сфере науки и 53 главных распорядителя бюджетных средств. При этом из общего финансирования в 1,6 триллиона рублей на долю министерства науки приходится только 666 миллиардов", - сказал Медведев на заседании совета по науке и образованию в понедельник.Это не означает, что другие распорядители как-то неправильно расходуют эти средства, уточнил зампред Совбеза, - однако очевидно, что ведомственная принадлежность так или иначе мешает достижению результата.По его мнению, перераспределение возможностей по управлению этими позициями было бы правильным. "Я не знаю, какие там инструменты нужно будет использовать, но то, что большинство программ и большинство распорядителей бюджетных средств должны быть выведены, может быть, на более высокий уровень принятия решений по существу этих вопросов, мне представляется правильным. Коллеги предлагали правительственные комиссии - наверное, это тоже возможный вариант для того, чтобы все-таки подняться над ведомственными проблемами и принимать адекватные решения", - добавил он.Зампредседателя СБ упомянул, что все крупные проекты возникали именно таким образом - например, "Сколково", "Иннополис" в Казани, крупные инновационные учреждения на базе МГУ. Это касается и целого ряда других созданных за последнее время структур, которые "достигли неплохих успехов как в научной сфере, так и в сфере коммерциализации или внедрения тех разработок, которыми они занимаются", добавил Медведев.

https://ria.ru/20210208/nauka-1596535222.html

https://ria.ru/20210208/putin-1596516009.html

россия

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россия, дмитрий медведев, сколково