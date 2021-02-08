Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210208/lzhebiznesmeny--1596513812.html
В Петербурге задержали подозреваемых в хищении сбережений у пенсионеров
В Петербурге задержали подозреваемых в хищении сбережений у пенсионеров
Двое лжебизнесменов, подозреваемых в хищении сбережений пенсионеров с помощью купюр "банка приколов", задержаны в Петербурге, сообщила официальный представитель РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:33
2021-02-08T14:37
ирина волк
ленинградская область
выборг
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Двое лжебизнесменов, подозреваемых в хищении сбережений пенсионеров с помощью купюр "банка приколов", задержаны в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, злоумышленники подходили на улице к пожилым людям и представлялись бизнесменами из ближнего зарубежья. Они просили помочь перевести деньги, так как купюры их страны в банке якобы не принимают.Мужчины убеждали пенсионеров снять все накопления, подвозили к банку и взамен полученных от них денег отдавали билеты так называемого "банка приколов"."На след лжебизнесменов полицейские вышли в ходе работы по заявлению 71-летней жительницы Невского района Санкт-Петербурга. В январе этого года женщина передала незнакомцам 360 тысяч рублей, а взамен получила муляжи. Обнаружив подмену, она обратилась в полицию", - сообщила Волк.Он отметила, что подозреваемые, 25-летний приезжий из Самары и 21-летний уроженец города Астрахани, были задержаны. "Полицейские установили их причастность к еще двум аналогичным фактам мошенничества, совершенным в городе Выборге Ленинградской области. По данным следствия, фигуранты похитили более миллиона рублей у 69-летней женщины и 800 тысяч рублей – у 79-летнего мужчины", - добавила представитель МВД.Оба фигуранта заключены под стражу.
https://ria.ru/20210115/dizertir-1593121606.html
ленинградская область
выборг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина волк, ленинградская область, выборг, происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в хищении сбережений у пенсионеров

14:33 08.02.2021 (обновлено: 14:37 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Двое лжебизнесменов, подозреваемых в хищении сбережений пенсионеров с помощью купюр "банка приколов", задержаны в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Полицейские Санкт-Петербурга задержали лжебизнесменов, обманывавших пенсионеров", - сообщила Волк.
По ее словам, злоумышленники подходили на улице к пожилым людям и представлялись бизнесменами из ближнего зарубежья. Они просили помочь перевести деньги, так как купюры их страны в банке якобы не принимают.
Мужчины убеждали пенсионеров снять все накопления, подвозили к банку и взамен полученных от них денег отдавали билеты так называемого "банка приколов".
"На след лжебизнесменов полицейские вышли в ходе работы по заявлению 71-летней жительницы Невского района Санкт-Петербурга. В январе этого года женщина передала незнакомцам 360 тысяч рублей, а взамен получила муляжи. Обнаружив подмену, она обратилась в полицию", - сообщила Волк.
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 03:19
На Камчатке военнослужащего осудили за хищение и дезертирство
Он отметила, что подозреваемые, 25-летний приезжий из Самары и 21-летний уроженец города Астрахани, были задержаны. "Полицейские установили их причастность к еще двум аналогичным фактам мошенничества, совершенным в городе Выборге Ленинградской области. По данным следствия, фигуранты похитили более миллиона рублей у 69-летней женщины и 800 тысяч рублей – у 79-летнего мужчины", - добавила представитель МВД.
Оба фигуранта заключены под стражу.
 
Ирина ВолкЛенинградская областьВыборгПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23Эксперт объяснил рост доверия к вакцине "Спутник V" в Европе
06:02Фотоловушки в ЕАО запечатлели жизнь "президентских" тигров
05:45В ОНФ предложили способ защитить пенсионеров от мошенников
05:30Цена на Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января 2020 года
04:35Bloomberg: в Twitter может появиться ряд платных услуг
04:23Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
04:17В МЧС напомнили, чем грозит ложный вызов
04:15Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети
03:58Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы
03:45Инфекционист объяснил, почему взрослых нужно прививать раньше детей
03:36Инфекционист оценил сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
03:30В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины
03:17Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности
03:14Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара
03:09Биткоин трижды за несколько часов побил исторический рекорд
03:08В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
02:53Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков
02:34Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов
02:29Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине
02:27Посольство в Латвии прокомментировало запрет телеканала "Россия-РТР"
Лента новостейМолния