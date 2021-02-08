https://ria.ru/20210208/lzhebiznesmeny--1596513812.html

В Петербурге задержали подозреваемых в хищении сбережений у пенсионеров

В Петербурге задержали подозреваемых в хищении сбережений у пенсионеров

Двое лжебизнесменов, подозреваемых в хищении сбережений пенсионеров с помощью купюр "банка приколов", задержаны в Петербурге, сообщила официальный представитель РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T14:33

2021-02-08T14:33

2021-02-08T14:37

ирина волк

ленинградская область

выборг

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Двое лжебизнесменов, подозреваемых в хищении сбережений пенсионеров с помощью купюр "банка приколов", задержаны в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, злоумышленники подходили на улице к пожилым людям и представлялись бизнесменами из ближнего зарубежья. Они просили помочь перевести деньги, так как купюры их страны в банке якобы не принимают.Мужчины убеждали пенсионеров снять все накопления, подвозили к банку и взамен полученных от них денег отдавали билеты так называемого "банка приколов"."На след лжебизнесменов полицейские вышли в ходе работы по заявлению 71-летней жительницы Невского района Санкт-Петербурга. В январе этого года женщина передала незнакомцам 360 тысяч рублей, а взамен получила муляжи. Обнаружив подмену, она обратилась в полицию", - сообщила Волк.Он отметила, что подозреваемые, 25-летний приезжий из Самары и 21-летний уроженец города Астрахани, были задержаны. "Полицейские установили их причастность к еще двум аналогичным фактам мошенничества, совершенным в городе Выборге Ленинградской области. По данным следствия, фигуранты похитили более миллиона рублей у 69-летней женщины и 800 тысяч рублей – у 79-летнего мужчины", - добавила представитель МВД.Оба фигуранта заключены под стражу.

https://ria.ru/20210115/dizertir-1593121606.html

ленинградская область

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ирина волк, ленинградская область, выборг, происшествия