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В Москве за сутки выявили 1728 больных COVID-19
В Москве за сутки выявили 1728 больных COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 1728, Санкт-Петербурге — 1551, Подмосковье - 912, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T10:33
2021-02-08T10:33
2021-02-08T10:33
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 1728, Санкт-Петербурге — 1551, Подмосковье - 912, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва 1728, Санкт-Петербург 1551, Московская область 912", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области — восемь, Чукотском автономном округе - три, Ненецком автономном округе - один.
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здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург