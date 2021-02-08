https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596461781.html

В Москве за сутки выявили 1728 больных COVID-19

В Москве за сутки выявили 1728 больных COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 1728, Санкт-Петербурге — 1551, Подмосковье - 912, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T10:33

2021-02-08T10:33

2021-02-08T10:33

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 1728, Санкт-Петербурге — 1551, Подмосковье - 912, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва 1728, Санкт-Петербург 1551, Московская область 912", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области — восемь, Чукотском автономном округе - три, Ненецком автономном округе - один.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург