https://ria.ru/20210208/fizlitsa-inoagenty-1596528674.html

В СПЧ призвали не лишать физлиц-иноагентов избирательных прав

В СПЧ призвали не лишать физлиц-иноагентов избирательных прав

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов считает правильным обращать внимание на проблему возможного вмешательства иностранных... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T15:38

2021-02-08T15:38

2021-02-08T15:38

валентина матвиенко

госдума рф

вячеслав володин

игорь борисов

политика

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов считает правильным обращать внимание на проблему возможного вмешательства иностранных государств в российские выборы, однако не поддерживает идею запретить иноагентам участвовать в выборах.Ранее бизнес-сообщество направило обращение на имя спикеров Госдумы и Совфеда Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко за подписью президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахмана Янсукова, где предлагается парламенту внести поправки в законодательство, которые не позволят физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней, а также отмечается, что предотвращение возможного участия в выборах в Госдуму Юлии Навальной позволит предотвратить "белорусский сценарий".По его словам, с точки зрения ограничения прав и свобод такая инициатива связана определенными обязательствами как международными, так и рамками Конституции РФ, с точки зрения же возможности нахождения какого-либо другого инструментария - это очень тонкая позиция, хотя логика в выдвинутом предложении присутствует.Борисов подчеркнул, что дальнейшие пути, механизмы регулирования требуют широкой дискуссии: такой прямой зависимости, что "если ты иностранный агент, значит ты поражен в избирательных, то есть политических, правах, не должно быть".Член СПЧ считает, что определенные меры против влияния Запада, международного влияния на российские выборы должны быть предприняты, но "они должны соответствовать и конституции, и нашим российским обязательством перед международным сообществом".

https://ria.ru/20210208/inoagenty-1596508296.html

https://ria.ru/20210208/volodin-1596492392.html

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валентина матвиенко, госдума рф, вячеслав володин, игорь борисов, политика