https://ria.ru/20210208/fizlitsa-inoagenty-1596528674.html
В СПЧ призвали не лишать физлиц-иноагентов избирательных прав
В СПЧ призвали не лишать физлиц-иноагентов избирательных прав
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов считает правильным обращать внимание на проблему возможного вмешательства иностранных... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:38
2021-02-08T15:38
2021-02-08T15:38
валентина матвиенко
госдума рф
вячеслав володин
игорь борисов
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cbdc043ba83e31ced11ba1555339ce80.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов считает правильным обращать внимание на проблему возможного вмешательства иностранных государств в российские выборы, однако не поддерживает идею запретить иноагентам участвовать в выборах.Ранее бизнес-сообщество направило обращение на имя спикеров Госдумы и Совфеда Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко за подписью президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахмана Янсукова, где предлагается парламенту внести поправки в законодательство, которые не позволят физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней, а также отмечается, что предотвращение возможного участия в выборах в Госдуму Юлии Навальной позволит предотвратить "белорусский сценарий".По его словам, с точки зрения ограничения прав и свобод такая инициатива связана определенными обязательствами как международными, так и рамками Конституции РФ, с точки зрения же возможности нахождения какого-либо другого инструментария - это очень тонкая позиция, хотя логика в выдвинутом предложении присутствует.Борисов подчеркнул, что дальнейшие пути, механизмы регулирования требуют широкой дискуссии: такой прямой зависимости, что "если ты иностранный агент, значит ты поражен в избирательных, то есть политических, правах, не должно быть".Член СПЧ считает, что определенные меры против влияния Запада, международного влияния на российские выборы должны быть предприняты, но "они должны соответствовать и конституции, и нашим российским обязательством перед международным сообществом".
https://ria.ru/20210208/inoagenty-1596508296.html
https://ria.ru/20210208/volodin-1596492392.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_3b83e632dd0318c9a512f16b1ee141d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, госдума рф, вячеслав володин, игорь борисов, политика
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов
считает правильным обращать внимание на проблему возможного вмешательства иностранных государств в российские выборы, однако не поддерживает идею запретить иноагентам участвовать в выборах.
Ранее бизнес-сообщество направило обращение на имя спикеров Госдумы
и Совфеда Вячеслава Володина
и Валентины Матвиенко
за подписью президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахмана Янсукова, где предлагается парламенту внести поправки в законодательство, которые не позволят физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней, а также отмечается, что предотвращение возможного участия в выборах в Госдуму Юлии Навальной позволит предотвратить "белорусский сценарий".
"Этот запрос впрямую так решен быть не может, как предлагается. Хотя правильно, что обращается на эту проблему внимание, как на элемент возможного вмешательства в выборы путем иностранного финансирования отдельных личностей или организаций, члены которой баллотируются на выборные посты", - рассказал РИА Новости Борисов.
По его словам, с точки зрения ограничения прав и свобод такая инициатива связана определенными обязательствами как международными, так и рамками Конституции РФ, с точки зрения же возможности нахождения какого-либо другого инструментария - это очень тонкая позиция, хотя логика в выдвинутом предложении присутствует.
"Если человек представляет интересы другой страны и уже сейчас имеет юридический статус иностранного агента, то какие-то ограничения все-таки должны быть. Но пока на данном этапе развития избирательного права, мы остаемся на той логике, что конституция поражает в правах только двух лиц - недееспособных и находящихся в местах лишения свободы по приговору суда. Есть какие-то дополнительные процедурные ограничения - даже вышедший на свободу человек, совершивший особо тяжкое преступление, ограничен в правах на протяжении нескольких лет", - пояснил он.
Борисов подчеркнул, что дальнейшие пути, механизмы регулирования требуют широкой дискуссии: такой прямой зависимости, что "если ты иностранный агент, значит ты поражен в избирательных, то есть политических, правах, не должно быть".
Член СПЧ считает, что определенные меры против влияния Запада, международного влияния на российские выборы должны быть предприняты, но "они должны соответствовать и конституции, и нашим российским обязательством перед международным сообществом".