Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210208/fizlitsa-inoagenty-1596528674.html
В СПЧ призвали не лишать физлиц-иноагентов избирательных прав
В СПЧ призвали не лишать физлиц-иноагентов избирательных прав
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов считает правильным обращать внимание на проблему возможного вмешательства иностранных... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:38
2021-02-08T15:38
валентина матвиенко
госдума рф
вячеслав володин
игорь борисов
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cbdc043ba83e31ced11ba1555339ce80.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов считает правильным обращать внимание на проблему возможного вмешательства иностранных государств в российские выборы, однако не поддерживает идею запретить иноагентам участвовать в выборах.Ранее бизнес-сообщество направило обращение на имя спикеров Госдумы и Совфеда Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко за подписью президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахмана Янсукова, где предлагается парламенту внести поправки в законодательство, которые не позволят физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней, а также отмечается, что предотвращение возможного участия в выборах в Госдуму Юлии Навальной позволит предотвратить "белорусский сценарий".По его словам, с точки зрения ограничения прав и свобод такая инициатива связана определенными обязательствами как международными, так и рамками Конституции РФ, с точки зрения же возможности нахождения какого-либо другого инструментария - это очень тонкая позиция, хотя логика в выдвинутом предложении присутствует.Борисов подчеркнул, что дальнейшие пути, механизмы регулирования требуют широкой дискуссии: такой прямой зависимости, что "если ты иностранный агент, значит ты поражен в избирательных, то есть политических, правах, не должно быть".Член СПЧ считает, что определенные меры против влияния Запада, международного влияния на российские выборы должны быть предприняты, но "они должны соответствовать и конституции, и нашим российским обязательством перед международным сообществом".
https://ria.ru/20210208/inoagenty-1596508296.html
https://ria.ru/20210208/volodin-1596492392.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_3b83e632dd0318c9a512f16b1ee141d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валентина матвиенко, госдума рф, вячеслав володин, игорь борисов, политика

В СПЧ призвали не лишать физлиц-иноагентов избирательных прав

15:38 08.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов считает правильным обращать внимание на проблему возможного вмешательства иностранных государств в российские выборы, однако не поддерживает идею запретить иноагентам участвовать в выборах.
Ранее бизнес-сообщество направило обращение на имя спикеров Госдумы и Совфеда Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко за подписью президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахмана Янсукова, где предлагается парламенту внести поправки в законодательство, которые не позволят физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней, а также отмечается, что предотвращение возможного участия в выборах в Госдуму Юлии Навальной позволит предотвратить "белорусский сценарий".
"Этот запрос впрямую так решен быть не может, как предлагается. Хотя правильно, что обращается на эту проблему внимание, как на элемент возможного вмешательства в выборы путем иностранного финансирования отдельных личностей или организаций, члены которой баллотируются на выборные посты", - рассказал РИА Новости Борисов.
По его словам, с точки зрения ограничения прав и свобод такая инициатива связана определенными обязательствами как международными, так и рамками Конституции РФ, с точки зрения же возможности нахождения какого-либо другого инструментария - это очень тонкая позиция, хотя логика в выдвинутом предложении присутствует.
Руководитель фракции партии Единая Россия в Государственной думе РФ Сергей Неверов в ситуационном центре Единой России по мониторингу хода голосования - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
Вчера, 14:09
Неверов заявил, что иноагентов не стоит избирать ни в какие органы власти
"Если человек представляет интересы другой страны и уже сейчас имеет юридический статус иностранного агента, то какие-то ограничения все-таки должны быть. Но пока на данном этапе развития избирательного права, мы остаемся на той логике, что конституция поражает в правах только двух лиц - недееспособных и находящихся в местах лишения свободы по приговору суда. Есть какие-то дополнительные процедурные ограничения - даже вышедший на свободу человек, совершивший особо тяжкое преступление, ограничен в правах на протяжении нескольких лет", - пояснил он.
Борисов подчеркнул, что дальнейшие пути, механизмы регулирования требуют широкой дискуссии: такой прямой зависимости, что "если ты иностранный агент, значит ты поражен в избирательных, то есть политических, правах, не должно быть".
Член СПЧ считает, что определенные меры против влияния Запада, международного влияния на российские выборы должны быть предприняты, но "они должны соответствовать и конституции, и нашим российским обязательством перед международным сообществом".
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
Вчера, 12:54
Володин прокомментировал идею о недопуске до выборов физлиц-иноагентов
 
Валентина МатвиенкоГосдума РФВячеслав ВолодинИгорь БорисовПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02Фотоловушки в ЕАО запечатлели жизнь "президентских" тигров
05:45В ОНФ предложили способ защитить пенсионеров от мошенников
05:30Цена на Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января 2020 года
04:35Bloomberg: в Twitter может появиться ряд платных услуг
04:23Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
04:17В МЧС напомнили, чем грозит ложный вызов
04:15Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети
03:58Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы
03:45Инфекционист объяснил, почему взрослых нужно прививать раньше детей
03:36Инфекционист оценил сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
03:30В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины
03:17Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности
03:14Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара
03:09Биткоин трижды за несколько часов побил исторический рекорд
03:08В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
02:53Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков
02:34Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов
02:29Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине
02:27Посольство в Латвии прокомментировало запрет телеканала "Россия-РТР"
02:21РБК: в России могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги
Лента новостейМолния