https://ria.ru/20210208/fizlitsa-inoagenty-1596483695.html

В Госдуме поддержали идею не допускать до выборов физлиц-иноагентов

В Госдуме поддержали идею не допускать до выборов физлиц-иноагентов

Заместитель главы комитета ГД по контролю и регламенту Михаил Романов считает, что предложение бизнес-сообщества о недопущении физлиц-иноагентов и их близких... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T12:18

2021-02-08T12:18

2021-02-08T12:18

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политика

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Заместитель главы комитета ГД по контролю и регламенту Михаил Романов считает, что предложение бизнес-сообщества о недопущении физлиц-иноагентов и их близких родственников до выборов всех уровней в РФ "актуально", однако его нужно тщательно проработать.Ранее бизнес-сообщество предложило Госдуме и Совфеду внести поправки в законодательство, которые не позволят физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней. В обращении за подписью президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахмана Янсукова также отмечается, что предотвращение возможного участия в выборах в Госдуму Юлии Навальной позволит избежать "белорусского сценария".Он добавил, что "предложение стоит обязательно рассмотреть, дать экспертную оценку с участием всех необходимых лиц, в том числе Центризбиркома". "Это нужно для того, чтобы мы все-таки оградили наших кандидатов, которые пойдут на выборы, от недобросовестных кандидатов, которые будут теми или иными способами находить лазейки в законодательстве и привлекать иностранное финансирование. И задача наша, как законодателей, не позволить, чтобы другие страны участвовали в раскачке ситуации", - отметил он.Политик также напомнил, что на сегодняшний день по закону финансирование избирательной кампании за счет иностранных средств запрещено. "Но, конечно, все течет, меняется, и здесь необходимо актуализировать (законодательство) с учетом всех внешних факторов и попыток Запада участия в наших делах", - подчеркнул Романов.По словам депутата Госдумы, сегодня Запад уделяет особое внимание политической повестке в РФ и "активно пытается повлиять на ситуацию внутри страны".Также Романов выразил готовность подключиться к проработке и подготовке законодательной инициативы в Госдуме.

https://ria.ru/20210205/zhaloba-1596223554.html

https://ria.ru/20210202/inoagenty-1595739134.html

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госдума рф, политика