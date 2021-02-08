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https://ria.ru/20210208/fizlitsa-inoagenty-1596483695.html
В Госдуме поддержали идею не допускать до выборов физлиц-иноагентов
В Госдуме поддержали идею не допускать до выборов физлиц-иноагентов
Заместитель главы комитета ГД по контролю и регламенту Михаил Романов считает, что предложение бизнес-сообщества о недопущении физлиц-иноагентов и их близких... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:18
2021-02-08T12:18
госдума рф
политика
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Заместитель главы комитета ГД по контролю и регламенту Михаил Романов считает, что предложение бизнес-сообщества о недопущении физлиц-иноагентов и их близких родственников до выборов всех уровней в РФ "актуально", однако его нужно тщательно проработать.Ранее бизнес-сообщество предложило Госдуме и Совфеду внести поправки в законодательство, которые не позволят физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней. В обращении за подписью президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахмана Янсукова также отмечается, что предотвращение возможного участия в выборах в Госдуму Юлии Навальной позволит избежать "белорусского сценария".Он добавил, что "предложение стоит обязательно рассмотреть, дать экспертную оценку с участием всех необходимых лиц, в том числе Центризбиркома". "Это нужно для того, чтобы мы все-таки оградили наших кандидатов, которые пойдут на выборы, от недобросовестных кандидатов, которые будут теми или иными способами находить лазейки в законодательстве и привлекать иностранное финансирование. И задача наша, как законодателей, не позволить, чтобы другие страны участвовали в раскачке ситуации", - отметил он.Политик также напомнил, что на сегодняшний день по закону финансирование избирательной кампании за счет иностранных средств запрещено. "Но, конечно, все течет, меняется, и здесь необходимо актуализировать (законодательство) с учетом всех внешних факторов и попыток Запада участия в наших делах", - подчеркнул Романов.По словам депутата Госдумы, сегодня Запад уделяет особое внимание политической повестке в РФ и "активно пытается повлиять на ситуацию внутри страны".Также Романов выразил готовность подключиться к проработке и подготовке законодательной инициативы в Госдуме.
https://ria.ru/20210205/zhaloba-1596223554.html
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госдума рф, политика

В Госдуме поддержали идею не допускать до выборов физлиц-иноагентов

12:18 08.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Заместитель главы комитета ГД по контролю и регламенту Михаил Романов считает, что предложение бизнес-сообщества о недопущении физлиц-иноагентов и их близких родственников до выборов всех уровней в РФ "актуально", однако его нужно тщательно проработать.
Ранее бизнес-сообщество предложило Госдуме и Совфеду внести поправки в законодательство, которые не позволят физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней. В обращении за подписью президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахмана Янсукова также отмечается, что предотвращение возможного участия в выборах в Госдуму Юлии Навальной позволит избежать "белорусского сценария".
"Это предложение действительно заслуживает глубокой проработки, оно крайне актуально", - сообщил Романов РИА Новости в понедельник.
Он добавил, что "предложение стоит обязательно рассмотреть, дать экспертную оценку с участием всех необходимых лиц, в том числе Центризбиркома". "Это нужно для того, чтобы мы все-таки оградили наших кандидатов, которые пойдут на выборы, от недобросовестных кандидатов, которые будут теми или иными способами находить лазейки в законодательстве и привлекать иностранное финансирование. И задача наша, как законодателей, не позволить, чтобы другие страны участвовали в раскачке ситуации", - отметил он.
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Политик также напомнил, что на сегодняшний день по закону финансирование избирательной кампании за счет иностранных средств запрещено. "Но, конечно, все течет, меняется, и здесь необходимо актуализировать (законодательство) с учетом всех внешних факторов и попыток Запада участия в наших делах", - подчеркнул Романов.
По словам депутата Госдумы, сегодня Запад уделяет особое внимание политической повестке в РФ и "активно пытается повлиять на ситуацию внутри страны".
Также Романов выразил готовность подключиться к проработке и подготовке законодательной инициативы в Госдуме.
"Я очень рад, что у нас предпринимательское сообщество переживает за инвестиционный климат и за стабильность в стране", - также заметил он.
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