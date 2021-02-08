https://ria.ru/20210208/diplomatiya-1596442089.html

МИД России заявил о контрасте слов Борреля в Москве и Брюсселе

МИД России заявил о контрасте слов Борреля в Москве и Брюсселе

Критические высказывания о России главы европейской дипломатии Жозепа Борреля после возвращения в Брюссель резко контрастируют с заявлениями, сделанными им в... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T04:32

2021-02-08T04:32

2021-02-08T07:59

россия

жозеп боррель

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

бельгия

в мире

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Критические высказывания о России главы европейской дипломатии Жозепа Борреля после возвращения в Брюссель резко контрастируют с заявлениями, сделанными им в Москве после переговоров. Соответствующее заявление сделал российский МИД.Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что никто не ограничивал Жозепа Борреля ни во времени, ни в формате. Также дипломаты не исключили, что в Брюсселе главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты. При этом, как считают в ведомстве, "это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС".В МИД добавили, что Боррель "имел все возможности сразу же дать собственную оценку" визиту на итоговой пресс-конференции с главой ведомства Сергеем Лавровым, что и было сделано. Там также напомнили, что российская сторона прокомментировала итоги переговоров в присутствии Борреля.Россия отдаляется от ЕвросоюзаГлава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге по итогам визита в Москву 4-6 февраля констатировал, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза.По мнению Борреля, именно Россия постепенно отходит от Европы, "воспринимая демократические ценности как экзистенциальную угрозу".Ранее в Москве Боррель говорил, что есть сферы, в которых Россия и Евросоюз могут и должны сотрудничать, поскольку в этом случае достигнут хороших результатов, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях.В своем блоге Боррель написал, что вопрос соблюдения прав человека и возобновления диалога между Россией и Европой стали основными для него. По его словам, он хотел донести до своих российских коллег мнение Евросоюза о происходящих в России событиях, а также помочь подготовить возможные обсуждения о возобновлении диалога. Но российский дипломатический корпус этой возможностью не воспользовался.Кроме того, Боррель сообщил, что Брюссель может ввести новые санкции в отношении России в связи с ситуацией в области соблюдения прав человека. Негативные и непредсказуемые последствияДальнейшая деградация отношений России и Евросоюза чревата негативными и непредсказуемыми последствиями, заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."С обеих сторон подтверждена заинтересованность в поддержании и расширении каналов диалога, в том числе по вопросам, где наши позиции расходятся", - подчеркнул глава дипломатического ведомства.Что может предпринять ЕвросоюзКак ожидается, 9 февраля Боррель расскажет депутатам европейского парламента об итогах своей поездки в Россию. Двадцать второго февраля главы МИД ЕС обсудят "возможные дальнейшие действия" из-за ситуации вокруг Алексея Навального.В марте должен состояться саммит ЕС, на котором европейские лидеры намерены провести стратегические консультации по отношениям с Москвой.

https://ria.ru/20210207/navalnyy-1596433979.html

https://ria.ru/20210207/diplomaty-1596432368.html

https://ria.ru/20210205/lavrov-1596191629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), бельгия, в мире