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Нижегородская область
https://ria.ru/20210208/agrarii-1596555536.html
Нижегородские аграрии в 2020 году поставили рекорд по производству молока
Нижегородские аграрии в 2020 году поставили рекорд по производству молока
Нижегородские сельхозпроизводители поставили рекорд по производству молока в 2020 году, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T17:31
2021-02-08T17:41
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
дальнеконстантиновский район
бутурлинский район
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Нижегородские сельхозпроизводители поставили рекорд по производству молока в 2020 году, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Он отметил, что в 2020 году производство молока увеличено в 31 районе Нижегородской области. В тройке лидеров – Дальнеконстантиновский район с годовым объемом производства молока в 49,1 тысячи тонн, Пильнинский район – 48 тысяч тонн и Бутурлинский район - 36,3 тысячи тонн.Отмечается, что одним из факторов, влияющих на увеличение производства молока, является рост продуктивности животных. "Средний надой в сельхозорганизациях на одну корову увеличился до 6 тысяч 648 килограммов, раньше такого показателя наши производители не достигали. При этом генетический потенциал животных реализуется не полностью. Возможности повышения продуктивности имеются практически в каждом хозяйстве, их необходимо использовать для дальнейшего наращивания производства", - подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.Ранее губернатор Нижегородской области отмечал, что для стимулирования производства молока и молочной продукции производители региона имеют доступ к широкому набору инструментов господдержки. Губернатор сообщил, что на развитие животноводческих хозяйств региона в 2021 году планируется направить более 1,6 миллиарда рублей федеральных и областных субсидий. При этом составляющая областного бюджета – 1,2 миллиарда рублей, что почти на 15% больше уровня 2020 года.
https://ria.ru/20201211/zatraty-1588811053.html
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глеб никитин, нижегородская область, дальнеконстантиновский район, бутурлинский район, экономика

Нижегородские аграрии в 2020 году поставили рекорд по производству молока

17:31 08.02.2021 (обновлено: 17:41 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкВид на историческую часть Нижнего Новгорода
Вид на историческую часть Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Нижегородские сельхозпроизводители поставили рекорд по производству молока в 2020 году, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Молочная отрасль продолжает наращивать объемы производства. По итогам 2020 года в хозяйствах всех категорий произведено 641,8 тысячи тонн молока – это лучший результат за последние 24 года", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитин.
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Он отметил, что в 2020 году производство молока увеличено в 31 районе Нижегородской области. В тройке лидеров – Дальнеконстантиновский район с годовым объемом производства молока в 49,1 тысячи тонн, Пильнинский район – 48 тысяч тонн и Бутурлинский район - 36,3 тысячи тонн.
"По валовому производству молока Нижегородская область занимает 6-ю позицию среди субъектов Приволжского федерального округа и 17-е место среди регионов Российской Федерации", - добавил Никитин.
Отмечается, что одним из факторов, влияющих на увеличение производства молока, является рост продуктивности животных. "Средний надой в сельхозорганизациях на одну корову увеличился до 6 тысяч 648 килограммов, раньше такого показателя наши производители не достигали. При этом генетический потенциал животных реализуется не полностью. Возможности повышения продуктивности имеются практически в каждом хозяйстве, их необходимо использовать для дальнейшего наращивания производства", - подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.
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Ранее губернатор Нижегородской области отмечал, что для стимулирования производства молока и молочной продукции производители региона имеют доступ к широкому набору инструментов господдержки. Губернатор сообщил, что на развитие животноводческих хозяйств региона в 2021 году планируется направить более 1,6 миллиарда рублей федеральных и областных субсидий. При этом составляющая областного бюджета – 1,2 миллиарда рублей, что почти на 15% больше уровня 2020 года.
 
Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородская областьДальнеконстантиновский районБутурлинский районЭкономика
 
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