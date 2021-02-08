https://ria.ru/20210208/agrarii-1596555536.html

Нижегородские аграрии в 2020 году поставили рекорд по производству молока

Нижегородские аграрии в 2020 году поставили рекорд по производству молока

Нижегородские сельхозпроизводители поставили рекорд по производству молока в 2020 году, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T17:31

2021-02-08T17:31

2021-02-08T17:41

нижегородская область

глеб никитин

нижегородская область

дальнеконстантиновский район

бутурлинский район

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Нижегородские сельхозпроизводители поставили рекорд по производству молока в 2020 году, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Он отметил, что в 2020 году производство молока увеличено в 31 районе Нижегородской области. В тройке лидеров – Дальнеконстантиновский район с годовым объемом производства молока в 49,1 тысячи тонн, Пильнинский район – 48 тысяч тонн и Бутурлинский район - 36,3 тысячи тонн.Отмечается, что одним из факторов, влияющих на увеличение производства молока, является рост продуктивности животных. "Средний надой в сельхозорганизациях на одну корову увеличился до 6 тысяч 648 килограммов, раньше такого показателя наши производители не достигали. При этом генетический потенциал животных реализуется не полностью. Возможности повышения продуктивности имеются практически в каждом хозяйстве, их необходимо использовать для дальнейшего наращивания производства", - подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.Ранее губернатор Нижегородской области отмечал, что для стимулирования производства молока и молочной продукции производители региона имеют доступ к широкому набору инструментов господдержки. Губернатор сообщил, что на развитие животноводческих хозяйств региона в 2021 году планируется направить более 1,6 миллиарда рублей федеральных и областных субсидий. При этом составляющая областного бюджета – 1,2 миллиарда рублей, что почти на 15% больше уровня 2020 года.

https://ria.ru/20201211/zatraty-1588811053.html

https://ria.ru/20210125/fosagro-1594556187.html

нижегородская область

дальнеконстантиновский район

бутурлинский район

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глеб никитин, нижегородская область, дальнеконстантиновский район, бутурлинский район, экономика