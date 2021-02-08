Нижегородские аграрии в 2020 году поставили рекорд по производству молока
17:31 08.02.2021 (обновлено: 17:41 08.02.2021)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Нижегородские сельхозпроизводители поставили рекорд по производству молока в 2020 году, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Молочная отрасль продолжает наращивать объемы производства. По итогам 2020 года в хозяйствах всех категорий произведено 641,8 тысячи тонн молока – это лучший результат за последние 24 года", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитин.
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Он отметил, что в 2020 году производство молока увеличено в 31 районе Нижегородской области. В тройке лидеров – Дальнеконстантиновский район с годовым объемом производства молока в 49,1 тысячи тонн, Пильнинский район – 48 тысяч тонн и Бутурлинский район - 36,3 тысячи тонн.
"По валовому производству молока Нижегородская область занимает 6-ю позицию среди субъектов Приволжского федерального округа и 17-е место среди регионов Российской Федерации", - добавил Никитин.
Отмечается, что одним из факторов, влияющих на увеличение производства молока, является рост продуктивности животных. "Средний надой в сельхозорганизациях на одну корову увеличился до 6 тысяч 648 килограммов, раньше такого показателя наши производители не достигали. При этом генетический потенциал животных реализуется не полностью. Возможности повышения продуктивности имеются практически в каждом хозяйстве, их необходимо использовать для дальнейшего наращивания производства", - подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.
Ранее губернатор Нижегородской области отмечал, что для стимулирования производства молока и молочной продукции производители региона имеют доступ к широкому набору инструментов господдержки. Губернатор сообщил, что на развитие животноводческих хозяйств региона в 2021 году планируется направить более 1,6 миллиарда рублей федеральных и областных субсидий. При этом составляющая областного бюджета – 1,2 миллиарда рублей, что почти на 15% больше уровня 2020 года.