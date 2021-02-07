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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210207/vaktsina-1596352254.html
FT: вакцина AstraZeneca плохо защищает от штамма коронавируса из ЮАР
FT: вакцина AstraZeneca плохо защищает от штамма коронавируса из ЮАР
Вакцина от коронавируса, созданная англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно со специалистами из Оксфордского университета,... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T02:43
2021-02-07T02:43
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
великобритания
юар
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Вакцина от коронавируса, созданная англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно со специалистами из Оксфордского университета, продемонстрировала низкую эффективность против южноафриканского варианта вируса, пишет Financial Times.По информации издания, в ходе клинических испытаний в ЮАР с участием 2 026 человек выяснилось, что две дозы препарата не могут обеспечить защиту вакцинированных от слабых и среднетяжелых форм заболевания, вызываемого новой мутации.В AstraZeneca заявили, что выборка пациентов была "относительно мала", а результаты исследования ученых пока не прошли оценку экспертов. В компании отметили, что эта вакцина "может защитить от тяжелого течения болезни", особенно если временной интервал между инъекциями составляет 8-12 недель.Очередная мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре прошлого года. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.ЮАР лидирует в странах Африки по числу выявленных случаев коронавируса и количеству летальных исходов вследствие коронавирусной инфекции. По последним данным ВОЗ, в стране зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заражения, скончались почти 44 тысячи человек.Европейское агентство по лекарственным средствам ранее рекомендовало одобрить вакцину от коронавируса компании AstraZeneca к использованию на территории Евросоюза.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , великобритания, юар

FT: вакцина AstraZeneca плохо защищает от штамма коронавируса из ЮАР

02:43 07.02.2021
 
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной компании AstraZeneca
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Вакцина от коронавируса, созданная англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно со специалистами из Оксфордского университета, продемонстрировала низкую эффективность против южноафриканского варианта вируса, пишет Financial Times.
По информации издания, в ходе клинических испытаний в ЮАР с участием 2 026 человек выяснилось, что две дозы препарата не могут обеспечить защиту вакцинированных от слабых и среднетяжелых форм заболевания, вызываемого новой мутации.
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В AstraZeneca заявили, что выборка пациентов была "относительно мала", а результаты исследования ученых пока не прошли оценку экспертов. В компании отметили, что эта вакцина "может защитить от тяжелого течения болезни", особенно если временной интервал между инъекциями составляет 8-12 недель.
Очередная мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре прошлого года. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.
ЮАР лидирует в странах Африки по числу выявленных случаев коронавируса и количеству летальных исходов вследствие коронавирусной инфекции. По последним данным ВОЗ, в стране зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заражения, скончались почти 44 тысячи человек.
Европейское агентство по лекарственным средствам ранее рекомендовало одобрить вакцину от коронавируса компании AstraZeneca к использованию на территории Евросоюза.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaВеликобританияЮАР
 
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