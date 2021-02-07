FT: вакцина AstraZeneca плохо защищает от штамма коронавируса из ЮАР
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной компании AstraZeneca
© AP Photo / Natacha Pisarenko
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Вакцина от коронавируса, созданная англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно со специалистами из Оксфордского университета, продемонстрировала низкую эффективность против южноафриканского варианта вируса, пишет Financial Times.
По информации издания, в ходе клинических испытаний в ЮАР с участием 2 026 человек выяснилось, что две дозы препарата не могут обеспечить защиту вакцинированных от слабых и среднетяжелых форм заболевания, вызываемого новой мутации.
В AstraZeneca заявили, что выборка пациентов была "относительно мала", а результаты исследования ученых пока не прошли оценку экспертов. В компании отметили, что эта вакцина "может защитить от тяжелого течения болезни", особенно если временной интервал между инъекциями составляет 8-12 недель.
Очередная мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре прошлого года. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.
Европейское агентство по лекарственным средствам ранее рекомендовало одобрить вакцину от коронавируса компании AstraZeneca к использованию на территории Евросоюза.
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