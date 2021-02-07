https://ria.ru/20210207/sovet-1596353262.html

Пушков дал совет, как Россия должна себя вести в отношениях с Западом

Пушков дал совет, как Россия должна себя вести в отношениях с Западом

Российский сенатор Алексей Пушков призвал перестать играть с Западом в "информационно-оценочные" поддавки. Соответствующий пост парламентарий опубликовал в... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T04:34

2021-02-07T04:34

2021-02-07T04:34

россия

джозеф "бо" байден

нато

алексей пушков

сша

в мире

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков призвал перестать играть с Западом в "информационно-оценочные" поддавки. Соответствующий пост парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.По словам Пушкова, такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока Россия не перестанет реагировать на каждый выпад, "отвечать на каждую глупость", исходящую из-за рубежа."Хватит постулировать превосходство Запада - тем самым мы лишь признаем свою вторичность. А потом еще удивляемся, что они нам пытаются диктовать условия", - написал он.Сенатор отметил, что в США никого не интересует мнение России о внешнеполитическом курсе официального Вашингтона. "И нас должны перестать интересовать американские оценки", - подчеркнул Пушков.Аналогичную стратегию он посоветовал и в отношении НАТО с Евросоюзом, где, по словам Пушкова, любят давать оценки действиям России, но ответные действия игнорировать.Ранее сенатор дал совет избранному президенту США Джозефу Байдену. По его мнение, главе государства следует вести себя более сдержанно, в частности, во внешнеполитических аспектах.

https://ria.ru/20210203/pushkov-1595890293.html

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россия, джозеф "бо" байден, нато, алексей пушков, сша, в мире