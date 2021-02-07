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Пушков дал совет, как Россия должна себя вести в отношениях с Западом
Пушков дал совет, как Россия должна себя вести в отношениях с Западом
Российский сенатор Алексей Пушков призвал перестать играть с Западом в "информационно-оценочные" поддавки. Соответствующий пост парламентарий опубликовал в... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T04:34
2021-02-07T04:34
россия
джозеф "бо" байден
нато
алексей пушков
сша
в мире
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков призвал перестать играть с Западом в "информационно-оценочные" поддавки. Соответствующий пост парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.По словам Пушкова, такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока Россия не перестанет реагировать на каждый выпад, "отвечать на каждую глупость", исходящую из-за рубежа."Хватит постулировать превосходство Запада - тем самым мы лишь признаем свою вторичность. А потом еще удивляемся, что они нам пытаются диктовать условия", - написал он.Сенатор отметил, что в США никого не интересует мнение России о внешнеполитическом курсе официального Вашингтона. "И нас должны перестать интересовать американские оценки", - подчеркнул Пушков.Аналогичную стратегию он посоветовал и в отношении НАТО с Евросоюзом, где, по словам Пушкова, любят давать оценки действиям России, но ответные действия игнорировать.Ранее сенатор дал совет избранному президенту США Джозефу Байдену. По его мнение, главе государства следует вести себя более сдержанно, в частности, во внешнеполитических аспектах.
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россия, джозеф "бо" байден, нато, алексей пушков, сша, в мире

Пушков дал совет, как Россия должна себя вести в отношениях с Западом

04:34 07.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков призвал перестать играть с Западом в "информационно-оценочные" поддавки. Соответствующий пост парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока Россия не перестанет реагировать на каждый выпад, "отвечать на каждую глупость", исходящую из-за рубежа.
"Хватит постулировать превосходство Запада - тем самым мы лишь признаем свою вторичность. А потом еще удивляемся, что они нам пытаются диктовать условия", - написал он.
Сенатор отметил, что в США никого не интересует мнение России о внешнеполитическом курсе официального Вашингтона. "И нас должны перестать интересовать американские оценки", - подчеркнул Пушков.
Аналогичную стратегию он посоветовал и в отношении НАТО с Евросоюзом, где, по словам Пушкова, любят давать оценки действиям России, но ответные действия игнорировать.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 16:58
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Ранее сенатор дал совет избранному президенту США Джозефу Байдену. По его мнение, главе государства следует вести себя более сдержанно, в частности, во внешнеполитических аспектах.
 
РоссияДжозеф "Бо" БайденНАТОАлексей ПушковСШАВ мире
 
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