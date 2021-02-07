https://ria.ru/20210207/onlayn-kontsert-1596416003.html

Онлайн-концерт КНР-РФ "Веселый праздник Весны" пройдет в начале февраля

Онлайн-концерт КНР-РФ "Веселый праздник Весны" пройдет в начале февраля

Китайско-российский онлайн-концерт "Веселый праздник Весны " 2021 года, организованный министерством культуры и туризма КНР и посольством КНР в РФ, стартует 10... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-07T19:51

2021-02-07T19:51

2021-02-07T19:51

россия-китай: главное

россия

гуандун

весна

большой театр

москва

китай

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МОСКВА, 7 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайско-российский онлайн-концерт "Веселый праздник Весны " 2021 года, организованный министерством культуры и туризма КНР и посольством КНР в РФ, стартует 10 февраля 2021 года в 19:00 по пекинскому времени (14:00 мск). Он будет проходить на ведущих китайских и российских телеканалах, разных онлайн-платформах СМИ обеих стран, платформах для коротких видео, чтобы зрители смогли насладиться концертом из разных уголков мира и вместе встретить китайский Новый год по лунному календарю - год Быка.На протяжении многих лет в канун самого торжественного традиционного праздника для китайской нации - праздника Весны, министерство культуры и туризма КНР организовывает по всему миру разнообразные и красочные культурные мероприятия, чтобы отпраздновать Китайский Новый год, используя культурный обмен, разделить с народами всех стран радость, веселье и важность этого торжества.В ходе концерта музыканты Пекинского симфонического оркестра и камерного оркестра Большого театра России вместе исполнят прекрасные мелодии, преисполненные новогодней атмосферы, такие как "Увертюра к празднику весны", традиционная песня Гуандун "Бу Бу Гао", аранжировка "Цветы прекрасны и луна полна", также отрывки из сюиты известного композитора М.П.Мусоргского "Картинки с выставки", чтобы пожелать прекрасного Нового года народам двух стран.В тот же вечер информационное приложение "Россия-Китай: главное" будет транслировать данный концерт на платформах социальных сетей.

https://ria.ru/20210205/pekin-1596133057.html

https://ria.ru/20210206/prazdnik-1596330995.html

россия

гуандун

москва

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гуандун, весна, большой театр, москва, китай