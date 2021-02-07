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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210207/onlayn-kontsert-1596416003.html
Онлайн-концерт КНР-РФ "Веселый праздник Весны" пройдет в начале февраля
Онлайн-концерт КНР-РФ "Веселый праздник Весны" пройдет в начале февраля
Китайско-российский онлайн-концерт "Веселый праздник Весны " 2021 года, организованный министерством культуры и туризма КНР и посольством КНР в РФ, стартует 10... РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T19:51
2021-02-07T19:51
россия-китай: главное
россия
гуандун
весна
большой театр
москва
китай
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МОСКВА, 7 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайско-российский онлайн-концерт "Веселый праздник Весны " 2021 года, организованный министерством культуры и туризма КНР и посольством КНР в РФ, стартует 10 февраля 2021 года в 19:00 по пекинскому времени (14:00 мск). Он будет проходить на ведущих китайских и российских телеканалах, разных онлайн-платформах СМИ обеих стран, платформах для коротких видео, чтобы зрители смогли насладиться концертом из разных уголков мира и вместе встретить китайский Новый год по лунному календарю - год Быка.На протяжении многих лет в канун самого торжественного традиционного праздника для китайской нации - праздника Весны, министерство культуры и туризма КНР организовывает по всему миру разнообразные и красочные культурные мероприятия, чтобы отпраздновать Китайский Новый год, используя культурный обмен, разделить с народами всех стран радость, веселье и важность этого торжества.В ходе концерта музыканты Пекинского симфонического оркестра и камерного оркестра Большого театра России вместе исполнят прекрасные мелодии, преисполненные новогодней атмосферы, такие как "Увертюра к празднику весны", традиционная песня Гуандун "Бу Бу Гао", аранжировка "Цветы прекрасны и луна полна", также отрывки из сюиты известного композитора М.П.Мусоргского "Картинки с выставки", чтобы пожелать прекрасного Нового года народам двух стран.В тот же вечер информационное приложение "Россия-Китай: главное" будет транслировать данный концерт на платформах социальных сетей.
https://ria.ru/20210205/pekin-1596133057.html
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россия
гуандун
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россия, гуандун, весна, большой театр, москва, китай

Онлайн-концерт КНР-РФ "Веселый праздник Весны" пройдет в начале февраля

19:51 07.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорожане на территории многофункционального комплекса Sanlitun Soho в Пекине
Горожане на территории многофункционального комплекса Sanlitun Soho в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайско-российский онлайн-концерт "Веселый праздник Весны " 2021 года, организованный министерством культуры и туризма КНР и посольством КНР в РФ, стартует 10 февраля 2021 года в 19:00 по пекинскому времени (14:00 мск).
Он будет проходить на ведущих китайских и российских телеканалах, разных онлайн-платформах СМИ обеих стран, платформах для коротких видео, чтобы зрители смогли насладиться концертом из разных уголков мира и вместе встретить китайский Новый год по лунному календарю - год Быка.
Виды Пекина, архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 11:10Россия-Китай: Главное
В Пекине стартовали проекты, посвященные Празднику весны и Новому году
На протяжении многих лет в канун самого торжественного традиционного праздника для китайской нации - праздника Весны, министерство культуры и туризма КНР организовывает по всему миру разнообразные и красочные культурные мероприятия, чтобы отпраздновать Китайский Новый год, используя культурный обмен, разделить с народами всех стран радость, веселье и важность этого торжества.
В ходе концерта музыканты Пекинского симфонического оркестра и камерного оркестра Большого театра России вместе исполнят прекрасные мелодии, преисполненные новогодней атмосферы, такие как "Увертюра к празднику весны", традиционная песня Гуандун "Бу Бу Гао", аранжировка "Цветы прекрасны и луна полна", также отрывки из сюиты известного композитора М.П.Мусоргского "Картинки с выставки", чтобы пожелать прекрасного Нового года народам двух стран.
В тот же вечер информационное приложение "Россия-Китай: главное" будет транслировать данный концерт на платформах социальных сетей.
Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и Центрального военного совета Си Цзиньпин поздравил многонациональный народ страны с приближающимся праздником Весны - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 19:29Россия-Китай: Главное
Глава Китая поздравил народ страны с приближающимся праздником Весны
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияГуандунВеснаБольшой театрМоскваКитай
 
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