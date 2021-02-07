Онлайн-концерт КНР-РФ "Веселый праздник Весны" пройдет в начале февраля
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорожане на территории многофункционального комплекса Sanlitun Soho в Пекине
МОСКВА, 7 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайско-российский онлайн-концерт "Веселый праздник Весны " 2021 года, организованный министерством культуры и туризма КНР и посольством КНР в РФ, стартует 10 февраля 2021 года в 19:00 по пекинскому времени (14:00 мск).
Он будет проходить на ведущих китайских и российских телеканалах, разных онлайн-платформах СМИ обеих стран, платформах для коротких видео, чтобы зрители смогли насладиться концертом из разных уголков мира и вместе встретить китайский Новый год по лунному календарю - год Быка.
На протяжении многих лет в канун самого торжественного традиционного праздника для китайской нации - праздника Весны, министерство культуры и туризма КНР организовывает по всему миру разнообразные и красочные культурные мероприятия, чтобы отпраздновать Китайский Новый год, используя культурный обмен, разделить с народами всех стран радость, веселье и важность этого торжества.
В ходе концерта музыканты Пекинского симфонического оркестра и камерного оркестра Большого театра России вместе исполнят прекрасные мелодии, преисполненные новогодней атмосферы, такие как "Увертюра к празднику весны", традиционная песня Гуандун "Бу Бу Гао", аранжировка "Цветы прекрасны и луна полна", также отрывки из сюиты известного композитора М.П.Мусоргского "Картинки с выставки", чтобы пожелать прекрасного Нового года народам двух стран.
В тот же вечер информационное приложение "Россия-Китай: главное" будет транслировать данный концерт на платформах социальных сетей.