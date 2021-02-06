https://ria.ru/20210206/transport-1596315679.html
В Петербурге на Невском проспекте восстановили движение транспорта
В Петербурге на Невском проспекте восстановили движение транспорта
Движение общественного транспорта на Невском проспекте в Петербурге восстанавливается, сообщает городской комитет по транспорту. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T16:34
2021-02-06T16:34
2021-02-06T16:51
гумвд
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Движение общественного транспорта на Невском проспекте в Петербурге восстанавливается, сообщает городской комитет по транспорту."С 16.00 движение общественного транспорта на Невском проспекте и прилегающим улицам восстанавливается", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что по требованию ГУМВД с 12.30 в субботу на Невском проспекте было приостановлено движение общественного транспорта, в 13.00 были закрыты вестибюли станции метро "Невский проспект". В 14.53 станцию метро "Невский проспект" открыли для входа и выхода пассажиров.Как передавал корреспондент РИА новости, в субботу днем выход пешеходов на Невский проспект был ограничен. По наблюдению корреспондента, дорожная техника перекрывала Садовую улицу на углу с Невским проспектом. Также коммунальная техника выставлена в районе Екатерининского сада между Невским проспектом и Александринским театром. Здесь же стояли металлические ограждения, рядом с которым дежурили правоохранители. Обстановка на Невском проспекте оставалась спокойной. Групп протестующих в районе Гостиного двора не наблюдалось.
https://ria.ru/20210206/peterburg-1596316907.html
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По Невскому проспекту восстановили движение общественного транспорта
Движение общественного транспорта на Невском проспекте в Петербурге восстанавливается.
2021-02-06T16:34
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