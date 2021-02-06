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Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране
Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране
Россияне обладают врожденным чувством гордости за свою страну, такое мнение высказал автор статьи на китайском портале Sohu. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T06:30
2021-02-06T06:30
2021-02-06T11:12
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китай
в мире
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россияне обладают врожденным чувством гордости за свою страну, такое мнение высказал автор статьи на китайском портале Sohu.Первой причиной любви к родине является природа, ее разнообразие и простор, полагает блогер. Только в России можно увидеть бескрайние сибирские леса, белоснежные Алтайские горы, романтичное Балтийское море, величественные Кавказские горы, впечатляющий ледник Булуус и Кунгурскую ледяную пещеру, отметил он.Вторая причина — история. Россия богата чередой радостных и горестных событий. Русские гордятся извилистой историей своей страны, со временем они создали свой способ переживания невзгод: принять печаль и боль, не отчаиваться и продолжать двигаться вперед, пишет автор.Не менее уникален русский менталитет, который соединяет в себе совершенно противоположные качества и образует русскую душу, полагает китайский блогер.Дом — это основная причина, почему русские любят свою страну. Место, где они живут, и есть их дом, который греет и радует душу, резюмирует автор материала.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, в мире
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Россияне обладают врожденным чувством гордости за свою страну, такое мнение высказал автор статьи на китайском
портале Sohu
.
Первой причиной любви к родине является природа, ее разнообразие и простор, полагает блогер. Только в России
можно увидеть бескрайние сибирские леса, белоснежные Алтайские горы, романтичное Балтийское море, величественные Кавказские горы, впечатляющий ледник Булуус и Кунгурскую ледяную пещеру, отметил он.
Вторая причина — история. Россия богата чередой радостных и горестных событий. Русские гордятся извилистой историей своей страны, со временем они создали свой способ переживания невзгод: принять печаль и боль, не отчаиваться и продолжать двигаться вперед, пишет автор.
Не менее уникален русский менталитет, который соединяет в себе совершенно противоположные качества и образует русскую душу, полагает китайский блогер.
Дом — это основная причина, почему русские любят свою страну. Место, где они живут, и есть их дом, который греет и радует душу, резюмирует автор материала.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>