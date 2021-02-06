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Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране
Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране
Россияне обладают врожденным чувством гордости за свою страну, такое мнение высказал автор статьи на китайском портале Sohu. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T06:30
2021-02-06T11:12
россия
китай
в мире
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россияне обладают врожденным чувством гордости за свою страну, такое мнение высказал автор статьи на китайском портале Sohu.Первой причиной любви к родине является природа, ее разнообразие и простор, полагает блогер. Только в России можно увидеть бескрайние сибирские леса, белоснежные Алтайские горы, романтичное Балтийское море, величественные Кавказские горы, впечатляющий ледник Булуус и Кунгурскую ледяную пещеру, отметил он.Вторая причина — история. Россия богата чередой радостных и горестных событий. Русские гордятся извилистой историей своей страны, со временем они создали свой способ переживания невзгод: принять печаль и боль, не отчаиваться и продолжать двигаться вперед, пишет автор.Не менее уникален русский менталитет, который соединяет в себе совершенно противоположные качества и образует русскую душу, полагает китайский блогер.Дом — это основная причина, почему русские любят свою страну. Место, где они живут, и есть их дом, который греет и радует душу, резюмирует автор материала.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210130/privychki-1595290791.html
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россия, китай, в мире

Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране

06:30 06.02.2021 (обновлено: 11:12 06.02.2021)
 
© Depositphotos / kirzaa@mail.ruЛедяное сердце на озере Байкал
Ледяное сердце на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© Depositphotos / kirzaa@mail.ru
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россияне обладают врожденным чувством гордости за свою страну, такое мнение высказал автор статьи на китайском портале Sohu.
Первой причиной любви к родине является природа, ее разнообразие и простор, полагает блогер. Только в России можно увидеть бескрайние сибирские леса, белоснежные Алтайские горы, романтичное Балтийское море, величественные Кавказские горы, впечатляющий ледник Булуус и Кунгурскую ледяную пещеру, отметил он.
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Вторая причина — история. Россия богата чередой радостных и горестных событий. Русские гордятся извилистой историей своей страны, со временем они создали свой способ переживания невзгод: принять печаль и боль, не отчаиваться и продолжать двигаться вперед, пишет автор.
Не менее уникален русский менталитет, который соединяет в себе совершенно противоположные качества и образует русскую душу, полагает китайский блогер.
Дом — это основная причина, почему русские любят свою страну. Место, где они живут, и есть их дом, который греет и радует душу, резюмирует автор материала.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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