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В Нальчике при пожаре в квартире погибли пожилая женщина и ребенок
В Нальчике при пожаре в квартире погибли пожилая женщина и ребенок
Пожилая женщина и 11-летний ребенок погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Нальчике, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T09:50
2021-02-06T09:50
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нальчик
происшествия
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НАЛЬЧИК, 6 фев – РИА Новости. Пожилая женщина и 11-летний ребенок погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Нальчике, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии."В 03.57 мск субботы поступило сообщение, что по улице Ингушской в Нальчике произошел пожар в пятиэтажном многоквартирном жилом доме. Огнем была охвачена квартира на четвертом этаже", - говорится в сообщении.В 04.22 мск пожар был локализован, а в 04.32 полностью ликвидирован, его площадь составила 30 квадратных метров, из дома были эвакуированы 40 жильцов."В результате пожара погибла женщина 1939 года рождения и мальчик 2009 года рождения", - уточняет МЧС.По данным ведомства, пожар тушили 23 человека и пять единиц техники.Региональное СУ СК РФ в свою очередь сообщает, что причиной пожара, по предварительным данным, могла стать неисправность электропроводки."В прихожей квартиры загорелся холодильник. Находившиеся в спальной комнате пожилая женщина и ее внук задохнулись продуктами горения. Также в квартире находились внучка женщины 2004 года рождения и ее подруга 2005 года рождения, которые были эвакуированы из квартиры сотрудниками МЧС", - отмечает ведомство.По данному факту организована доследственная проверка, на месте происшествия работает следственная группа, выясняются все обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20210206/pozhar-1596278412.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нальчик, происшествия

В Нальчике при пожаре в квартире погибли пожилая женщина и ребенок

09:50 06.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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НАЛЬЧИК, 6 фев – РИА Новости. Пожилая женщина и 11-летний ребенок погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Нальчике, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В 03.57 мск субботы поступило сообщение, что по улице Ингушской в Нальчике произошел пожар в пятиэтажном многоквартирном жилом доме. Огнем была охвачена квартира на четвертом этаже", - говорится в сообщении.
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В 04.22 мск пожар был локализован, а в 04.32 полностью ликвидирован, его площадь составила 30 квадратных метров, из дома были эвакуированы 40 жильцов.
"В результате пожара погибла женщина 1939 года рождения и мальчик 2009 года рождения", - уточняет МЧС.
По данным ведомства, пожар тушили 23 человека и пять единиц техники.
Региональное СУ СК РФ в свою очередь сообщает, что причиной пожара, по предварительным данным, могла стать неисправность электропроводки.
"В прихожей квартиры загорелся холодильник. Находившиеся в спальной комнате пожилая женщина и ее внук задохнулись продуктами горения. Также в квартире находились внучка женщины 2004 года рождения и ее подруга 2005 года рождения, которые были эвакуированы из квартиры сотрудниками МЧС", - отмечает ведомство.
По данному факту организована доследственная проверка, на месте происшествия работает следственная группа, выясняются все обстоятельства происшествия.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НальчикПроисшествия
 
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