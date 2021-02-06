https://ria.ru/20210206/obysk-1596302418.html

Во Владивостоке журналист заявил об обыске из-за акций 23 января

Во Владивостоке журналист заявил об обыске из-за акций 23 января

Журналист издания NewsBox24 во Владивостоке Геннадий Шульга сообщил РИА Новости, что силовики задержали его и провели обыск у него дома в рамках дела о... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T14:12

2021-02-06T14:12

2021-02-06T14:12

омон россии

союз журналистов россии

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 фев – РИА Новости. Журналист издания NewsBox24 во Владивостоке Геннадий Шульга сообщил РИА Новости, что силовики задержали его и провели обыск у него дома в рамках дела о блокировании дороги на митинге 23 января.В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина в камуфляже прижимает Шульгу к полу, держа его за голову."Да (был задержан). Изъяты ноутбуки у меня и у жены, телефоны... Адвоката не допустили", - сказал Шульга."Они зашли, показали постановление о возбуждении дела по статье 267 о перекрытии дороги 23 января, это первый митинг, было много людей. Меня задерживал ОМОН 23 января, и я давал пояснения по этому делу, что ничего не видел. Меня задерживали на тротуаре, на дорогу я не выходил… В отделении (6 февраля) мне объяснили, что я свидетель. Я им сказал, что все что мог, уже сказал во время первого допроса 23 января... На этом и разошлись... То есть причина обыска – доставить свидетеля на допрос с ОМОНом, с автоматами", - отметил собеседник агентства.Он добавил, что по итогам обыска у него дома был составлен протокол, и предоставил РИА Новости его фото. В документе указано, что утром в субботу был проведен обыск в присутствии двух понятых. Также в протоколе указана изъятая техника и приведено заявление самого Шульги о том, что ему было отказано в присутствии адвоката на месте обыска и что велась видеосъемка.Депутат законодательного собрания Приморья Артем Самсонов в своем Telegram-канале и в аккаунте в Facebook опубликовал распространившееся в соцсетях и мессенджерах видео с Шульгой. Депутат отметил, что при задержании велась съемка, и затем видео опубликовали в интернете."Буду по данному факту насилия направлять депутатский запрос в следственный комитет", - написал Самсонов.РИА Новости на данный момент не располагает комментарием УМВД по Приморскому краю по этому инциденту.СЖР ранее также сообщал, что на несогласованных акциях 23, 31 января и 2 февраля более 100 представителей СМИ пострадали или были задержаны. Союз призвал разработать регламент МВД, в котором было бы указано, какие документы сотрудники полиции имеют право проверять у журналиста, а также разумное время для проверки. Глава СЖР Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости напомнил правоохранителям об ответственности за нападения на журналистов и их задержание на длительное время.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/proisshestviya-1595261781.html

https://ria.ru/20210205/travma-1596221099.html

владивосток

приморский край

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омон россии, союз журналистов россии, владивосток, приморский край, происшествия