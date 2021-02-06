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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210206/koronavirus-1596266238.html
Роспотребнадзор сообщил о справке для въезжающих в Россию на поезде
Роспотребнадзор сообщил о справке для въезжающих в Россию на поезде
Пассажирам приезжающих в Россию поездов нужно будет предоставить справку об отсутствии COVID-19, выданную не позднее чем за три дня до даты пересечения границы, РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T03:04
2021-02-06T07:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пассажирам приезжающих в Россию поездов нужно будет предоставить справку об отсутствии COVID-19, выданную не позднее чем за три дня до даты пересечения границы, это следует из опубликованных на сайте Роспотребнадзора рекомендаций Евразийской экономической комиссии по профилактике коронавируса при пассажирском железнодорожном сообщении.Премьер Михаил Мишустин ранее разрешил возобновить 8 февраля на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск-Москва-Минск и по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.Коллегией Евразийской экономической комиссии 19 января 2021 года приняты Методические рекомендации по профилактическим мерам для недопущения распространения COVID-19 при пассажирском железнодорожном сообщении, напомнили в Роспотребнадзоре.Как уточнили в ведомстве, справка об отсутствии коронавируса не требуется для детей в возрасте до пяти лет при наличии такой справки у сопровождающих их лиц. Также правило не распространяется на членов правительственных делегаций при их возвращении на родину, сотрудников локомотивных бригад и других лиц, связанных с железнодорожными перевозками.Документ также рекомендует организовать на вокзалах отдельные "коридоры" для прибывающих и убывающих пассажиров, то есть обеспечить отсутствие перекрещивания потоков, либо вход в отдельный терминал прибытия.Рекомендуемые профилактические меры предусматривают организацию температурного контроля на входе, обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и перчатками, обработку рук антисептиком, соблюдением социальной дистанции."Принятый документ носит рекомендательный характер, и с учетом динамики развития санитарно-эпидемиологической ситуации, принимаемые в странах Союза меры могут быть изменены как в сторону ослабления, так и в сторону ужесточения в соответствии с законодательством государств-членов", - отметили в Роспотребнадзоре. Международные железнодорожные пассажирские перевозки были остановлены весной 2020 года из-за ситуации с коронавирусом. Пока восстановлен только один поезд, связывающий Россию с Абхазией. Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов ранее сообщал, что компания готова запустить любой международный поезд за три дня с момента разрешения.Поезда РЖД между Калининградом и другими городами России в настоящее время курсируют через Белоруссию без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Роспотребнадзор сообщил о справке для въезжающих в Россию на поезде

03:04 06.02.2021 (обновлено: 07:33 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПассажиры и проводница в защитных масках
Пассажиры и проводница в защитных масках - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пассажирам приезжающих в Россию поездов нужно будет предоставить справку об отсутствии COVID-19, выданную не позднее чем за три дня до даты пересечения границы, это следует из опубликованных на сайте Роспотребнадзора рекомендаций Евразийской экономической комиссии по профилактике коронавируса при пассажирском железнодорожном сообщении.
Премьер Михаил Мишустин ранее разрешил возобновить 8 февраля на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск-Москва-Минск и по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.
Коллегией Евразийской экономической комиссии 19 января 2021 года приняты Методические рекомендации по профилактическим мерам для недопущения распространения COVID-19 при пассажирском железнодорожном сообщении, напомнили в Роспотребнадзоре.
Как уточнили в ведомстве, справка об отсутствии коронавируса не требуется для детей в возрасте до пяти лет при наличии такой справки у сопровождающих их лиц. Также правило не распространяется на членов правительственных делегаций при их возвращении на родину, сотрудников локомотивных бригад и других лиц, связанных с железнодорожными перевозками.
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Документ также рекомендует организовать на вокзалах отдельные "коридоры" для прибывающих и убывающих пассажиров, то есть обеспечить отсутствие перекрещивания потоков, либо вход в отдельный терминал прибытия.
Рекомендуемые профилактические меры предусматривают организацию температурного контроля на входе, обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и перчатками, обработку рук антисептиком, соблюдением социальной дистанции.
"Принятый документ носит рекомендательный характер, и с учетом динамики развития санитарно-эпидемиологической ситуации, принимаемые в странах Союза меры могут быть изменены как в сторону ослабления, так и в сторону ужесточения в соответствии с законодательством государств-членов", - отметили в Роспотребнадзоре.
Международные железнодорожные пассажирские перевозки были остановлены весной 2020 года из-за ситуации с коронавирусом. Пока восстановлен только один поезд, связывающий Россию с Абхазией. Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов ранее сообщал, что компания готова запустить любой международный поезд за три дня с момента разрешения.
Поезда РЖД между Калининградом и другими городами России в настоящее время курсируют через Белоруссию без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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