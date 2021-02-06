https://ria.ru/20210206/evakuatsiya-1596327831.html
Посетителей ТЦ "Океания" в Москве эвакуировали из-за бесхозного предмета
Посетителей ТЦ "Океания" в Москве эвакуировали из-за бесхозного предмета
Торговый центр "Океания" на Кутузовском проспекте эвакуировали из-за бесхозного предмета, в данный момент ТЦ уже открыт, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T18:50
2021-02-06T18:50
2021-02-06T18:50
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Торговый центр "Океания" на Кутузовском проспекте эвакуировали из-за бесхозного предмета, в данный момент ТЦ уже открыт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Подозрение на угрозу взрыва, нашли бесхозный предмет. Вывели около 1000 человек. Сейчас открыли, работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210201/minirovanie-1595506006.html
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