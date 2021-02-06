https://ria.ru/20210206/evakuatsiya-1596327831.html

Посетителей ТЦ "Океания" в Москве эвакуировали из-за бесхозного предмета

Посетителей ТЦ "Океания" в Москве эвакуировали из-за бесхозного предмета

Торговый центр "Океания" на Кутузовском проспекте эвакуировали из-за бесхозного предмета, в данный момент ТЦ уже открыт, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T18:50

2021-02-06T18:50

2021-02-06T18:50

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Торговый центр "Океания" на Кутузовском проспекте эвакуировали из-за бесхозного предмета, в данный момент ТЦ уже открыт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Подозрение на угрозу взрыва, нашли бесхозный предмет. Вывели около 1000 человек. Сейчас открыли, работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210201/minirovanie-1595506006.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия