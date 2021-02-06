https://ria.ru/20210206/ekstraditsiya-1596336968.html
Сербия выдала России обвиняемую в мошенничестве
Сербия выдала России обвиняемую в мошенничестве
Из Сербии экстрадирована в Россию бывшая и.о. зампредседателя правления коммерческого банка (КБ) "Евростандарт" Дарья Гнездич, которая обвиняется в... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T20:34
2021-02-06T20:34
2021-02-06T20:34
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
генеральная прокуратура рф
сербия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Из Сербии экстрадирована в Россию бывшая и.о. зампредседателя правления коммерческого банка (КБ) "Евростандарт" Дарья Гнездич, которая обвиняется в мошенничестве на сумму 5 миллионов долларов, сообщает Генпрокуратура России."По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Сербия экстрадировали в Россию гражданку РФ Дарью Гнездич. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.По данным ГП, в ноябре 2017 года Гнездич, используя свое служебное положение, обеспечила заключение между КБ "Евростандарт" и АО "Глобэксбанк" банкнотной сделки на покупку 5 миллионов долларов США."При этом действовала она по предварительному сговору с советником председателя правления этого банка и другими лицами. В рамках исполнения условий сделки банком на счет АО "Глобэксбанк" были перечислены 292 миллиона рублей, но иностранную валюту на сумму 5 миллионов долларов США, инкассированную АО "Глобэксбанк" для передачи банку, соучастники Гнездич похитили", - уточняется в сообщении.Отмечается, что Гнездич скрылась от правоохранительных органов и была объявлена в международный розыск. В октябре прошлого года было установлено, что обвиняемая находится в Сербии, Генпрокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос о ее выдаче. Гнездич доставят в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России.
https://ria.ru/20210206/ekstraditsiya-1596329281.html
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, сербия