https://ria.ru/20210206/bosniya-1596325691.html
МИД назвал институт высокого представителя по Боснии правовым атавизмом
МИД назвал институт высокого представителя по Боснии правовым атавизмом
Москва призывает высокого представителя по Боснии и Герцеговине Валентина Инцко прекратить самодеятельность, которая вредит нормализации в стране, заявил МИД... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T18:29
2021-02-06T18:29
2021-02-06T18:30
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва призывает высокого представителя по Боснии и Герцеговине Валентина Инцко прекратить самодеятельность, которая вредит нормализации в стране, заявил МИД РФ, комментируя призывы Инцко лишить наград трех известных боснийско-сербских деятелей.Как отметили в МИД РФ, в балканских СМИ широко цитируется письмо высокого представителя в Боснии и Герцеговине в адрес Народной скупщины Республики Сербской (БиГ) с требованием в "трехмесячный срок лишить наград" троих известных боснийско-сербских деятелей (в том числе посмертно)."Не вдаваясь в суть претензий Инцко, считаем необходимым напомнить, что выдвижение ультиматумов высшему представительному органу Республики Сербской не может считаться приемлемым ни с юридической, ни с моральной точки зрения", - говорится в сообщении на сайте министерства.Отмечается, что высокий представитель не стал даже консультироваться с руководящим комитетом совета по выполнению мирного соглашения, который как раз призван в подобных случаях давать представителю политические рекомендации.В Москве считают, что вызывающее поведение Инцко в очередной раз ставит вопрос о его роли в процессе межнационального примирения в БиГ, отмечает МИД."В своих действиях и трактовке собственного мандата он не только выходит за рамки своих полномочий, но и все больше становится дестабилизирующим фактором, ведет себя прямо противоположно тем задачам, которые возложены на него Дейтонским мирным соглашением. Призываем Инцко прекратить самодеятельность, которая очевидно вредит постконфликтной нормализации в БиГ, привносит дополнительную напряженность в межэтнические отношения", - подчеркнули в ведомстве.В комментарии отмечается, что неуместный демарш Инцко вновь демонстрирует очевидный факт: неконституционный институт высокого представителя в БиГ давно утратил свою "добавленную стоимость" для боснийского урегулирования, превратился в правовой и политический атавизм."Убеждены, что пришло время упразднить, наконец, этот анахроничный механизм внешнего протектората в отношении суверенной Боснии и Герцеговины, передать всю полноту власти в стране ее государствообразующим народам и легитимно избранным органам", - подытожили в МИД РФ.
https://ria.ru/20201215/lavrov-1589392007.html
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россия, москва, босния и герцеговина, в мире
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва
призывает высокого представителя по Боснии
и Герцеговине Валентина Инцко прекратить самодеятельность, которая вредит нормализации в стране, заявил МИД РФ
, комментируя призывы Инцко лишить наград трех известных боснийско-сербских деятелей.
Как отметили в МИД РФ, в балканских СМИ широко цитируется письмо высокого представителя в Боснии и Герцеговине в адрес Народной скупщины Республики Сербской (БиГ) с требованием в "трехмесячный срок лишить наград" троих известных боснийско-сербских деятелей (в том числе посмертно).
"Не вдаваясь в суть претензий Инцко, считаем необходимым напомнить, что выдвижение ультиматумов высшему представительному органу Республики Сербской
не может считаться приемлемым ни с юридической, ни с моральной точки зрения", - говорится в сообщении
на сайте министерства.
Отмечается, что высокий представитель не стал даже консультироваться с руководящим комитетом совета по выполнению мирного соглашения, который как раз призван в подобных случаях давать представителю политические рекомендации.
В Москве считают, что вызывающее поведение Инцко в очередной раз ставит вопрос о его роли в процессе межнационального примирения в БиГ, отмечает МИД.
"В своих действиях и трактовке собственного мандата он не только выходит за рамки своих полномочий, но и все больше становится дестабилизирующим фактором, ведет себя прямо противоположно тем задачам, которые возложены на него Дейтонским мирным соглашением. Призываем Инцко прекратить самодеятельность, которая очевидно вредит постконфликтной нормализации в БиГ, привносит дополнительную напряженность в межэтнические отношения", - подчеркнули в ведомстве.
В комментарии отмечается, что неуместный демарш Инцко вновь демонстрирует очевидный факт: неконституционный институт высокого представителя в БиГ давно утратил свою "добавленную стоимость" для боснийского урегулирования, превратился в правовой и политический атавизм.
"Убеждены, что пришло время упразднить, наконец, этот анахроничный механизм внешнего протектората в отношении суверенной Боснии и Герцеговины, передать всю полноту власти в стране ее государствообразующим народам и легитимно избранным органам", - подытожили в МИД РФ.