https://ria.ru/20210206/bezdomnye-1596335193.html

В Москве открылся дневной центр для бездомных

В Москве открылся дневной центр для бездомных

Дневной центр для бездомных, где они могут погреться, постирать вещи, получить психологическую и юридическую помощь, открылся в Москве, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T20:18

2021-02-06T20:18

2021-02-06T20:18

екатерина демичева

справедливая помощь доктора лизы

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Дневной центр для бездомных, где они могут погреться, постирать вещи, получить психологическую и юридическую помощь, открылся в Москве, сообщила РИА Новости президент благотворительной организации "Справедливая помощь доктора Лизы" Ольга Демичева."Мы на днях открыли для бездомных дневной центр "Зелёный свет" по адресу Первый Басманный переулок, дом 4. Мы нашли удобное помещение ближе к трём вокзалам, оборудовали, сделали ремонт. В течение всего дня могут приходить люди, там можно погреться, постираться, там есть горячий чай, можно побеседовать с психологом, юристом, посмотреть кино", - сказала она РИА Новости."Справедливая помощь Доктора Лизы" сотрудничает с приютами в Москве и Подмосковье, благотворительной организацией "Ночлежка" и другими.По словам Демичевой, опыт прошлых лет показывает, что ежедневно такой центр посещают около 70, а иногда и более человек."Что касается благотворительных обедов, мы их продолжаем, наш день среда, мы кормим в районе Павелецкого вокзала, также продолжается раздача нуждающимся теплых вещей", - подчеркнула Демичева.

https://ria.ru/20201229/pomosch-1591466178.html

https://ria.ru/20210127/bezdomnaya-1594748959.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина демичева, справедливая помощь доктора лизы, москва, московская область (подмосковье), общество