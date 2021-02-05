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Власти Турции рассказали, когда откроется туристический сезон
Власти Турции рассказали, когда откроется туристический сезон
Туристический сезон в Турции начнется в апреле, на майские праздники в стране ждут российских гостей, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T10:05
2021-02-05T10:05
2021-02-05T10:05
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АНКАРА, 5 фев — РИА Новости. Туристический сезон в Турции начнется в апреле, на майские праздники в стране ждут российских гостей, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.По данным ведомства, около 2,13 миллиона россиян посетили курорты страны в 2020 году. По итогам года путешественники из РФ стали лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этом государстве.Он отметил, что в Турции с конца апреля ждут гостей из России, где начнутся майские праздники, а с середины мая — местных, после окончания священного у мусульман месяца Рамадан.
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АНКАРА, 5 фев — РИА Новости. Туристический сезон в Турции начнется в апреле, на майские праздники в стране ждут российских гостей, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.
По данным ведомства, около 2,13 миллиона россиян посетили курорты страны в 2020 году. По итогам года путешественники из РФ стали лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этом государстве.
"Наша цель — начать летний сезон в апреле. Он откроется не сразу, а постепенно, начнется со Средиземного моря и затем распространится на Эгейское. Мы ожидаем в первую очередь туристов из европейских стран", — сказал Эрсой в интервью телеканалу Haberturk.
Он отметил, что в Турции с конца апреля ждут гостей из России, где начнутся майские праздники, а с середины мая — местных, после окончания священного у мусульман месяца Рамадан.