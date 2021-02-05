https://ria.ru/20210205/turtsiya-1596118900.html

Власти Турции рассказали, когда откроется туристический сезон

Власти Турции рассказали, когда откроется туристический сезон

Туристический сезон в Турции начнется в апреле, на майские праздники в стране ждут российских гостей, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T10:05

2021-02-05T10:05

2021-02-05T10:05

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новости - туризм

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АНКАРА, 5 фев — РИА Новости. Туристический сезон в Турции начнется в апреле, на майские праздники в стране ждут российских гостей, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.По данным ведомства, около 2,13 миллиона россиян посетили курорты страны в 2020 году. По итогам года путешественники из РФ стали лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этом государстве.Он отметил, что в Турции с конца апреля ждут гостей из России, где начнутся майские праздники, а с середины мая — местных, после окончания священного у мусульман месяца Рамадан.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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