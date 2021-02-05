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В Новосибирске авиапассажирам продавали фальшивые справки о COVID-19
В Новосибирске авиапассажирам продавали фальшивые справки о COVID-19
Транспортные полицейские и прокуроры в Новосибирске закрыли незаконную торговлю фальшивыми справками об отсутствии коронавируса у авиапассажиров, вылетавших за... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:14
2021-02-05T12:14
2021-02-05T12:27
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НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Транспортные полицейские и прокуроры в Новосибирске закрыли незаконную торговлю фальшивыми справками об отсутствии коронавируса у авиапассажиров, вылетавших за границу, сообщает в пятницу сибирское управление на транспорте МВД РФ."Изобличена группа лиц в составе двух граждан Российской Федерации и гражданина одной из стран ближнего зарубежья, которые действовали на территории Новосибирской области с сентября 2020 года по февраль 2021 года. Сотрудники транспортной полиции задокументировали более 130 эпизодов их противоправной деятельности", - говорится в сообщении.В управлении пояснили, что подозреваемые от имени одной из медицинских организаций организовали продажу поддельных медицинских справок об отрицательных результатах исследований на коронавирусную инфекцию COVID-19. Без предъявления таких справок авиаперевозчику вылет за границу из России невозможен."В ходе обыска по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты ноутбук с установленным программным обеспечением для изготовления документов, принтер, печати медицинских организаций, планшетный компьютер, мобильные телефоны, а также часть изготовленных поддельных справок", - рассказали в транспортной полиции.Линейный отдел МВД России в аэропорту "Толмачево" возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ (изготовление или оборот поддельных документов). Ведется сбор доказательной базы и выявление других возможных эпизодов преступления.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, толмачево (аэропорт), новосибирск, новосибирская область, происшествия
НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости.
Транспортные полицейские и прокуроры в Новосибирске
закрыли незаконную торговлю фальшивыми справками об отсутствии коронавируса у авиапассажиров, вылетавших за границу, сообщает в пятницу сибирское управление на транспорте МВД РФ.
"Изобличена группа лиц в составе двух граждан Российской Федерации и гражданина одной из стран ближнего зарубежья, которые действовали на территории Новосибирской области с сентября 2020 года по февраль 2021 года. Сотрудники транспортной полиции задокументировали более 130 эпизодов их противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
В управлении пояснили, что подозреваемые от имени одной из медицинских организаций организовали продажу поддельных медицинских справок об отрицательных результатах исследований на коронавирусную инфекцию COVID-19. Без предъявления таких справок авиаперевозчику вылет за границу из России невозможен.
"В ходе обыска по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты ноутбук с установленным программным обеспечением для изготовления документов, принтер, печати медицинских организаций, планшетный компьютер, мобильные телефоны, а также часть изготовленных поддельных справок", - рассказали в транспортной полиции.
Линейный отдел МВД России в аэропорту "Толмачево
" возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ (изготовление или оборот поддельных документов). Ведется сбор доказательной базы и выявление других возможных эпизодов преступления.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.