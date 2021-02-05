Лавров заявил об отсутствии нормальности в отношениях России и Евросоюза
11:33 05.02.2021 (обновлено: 12:32 05.02.2021)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Зарифом
© Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. "Отсутствие нормальности" в отношениях России и Евросоюза никому не приносит пользы, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с верховным представителем ЕC по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем в Москве.
"Мы готовы отвечать на любые вопросы, которые вы намереваетесь поставить на сегодняшних переговорах. Постараемся вас не разочаровать", — добавил министр.
Боррель сообщал, что планирует обсудить с Лавровым в числе прочего Украину, иранскую ядерную проблему и борьбу с коронавирусом. Последняя тема может стать особенно актуальной, учитывая позитивные отзывы на Западе о российской вакцине "Спутник V" и заинтересованность некоторых европейских государств в ее приобретении.
В среду Боррель написал в Twitter, что также "намерен поднять" тему Алексея Навального. В своем официальном заявлении от имени 27 государств ЕС дипломат призвал "к немедленному и безусловному освобождению Навального, а также его сторонников", которые были задержаны за участие в несогласованных акциях. В ЕС считают решение суда, заменившее Навальному условный срок на реальный, "неприемлемым и политически мотивированным". В заявлении также отмечается, что Европейский суд по правам человека "уже постановил в 2017 году, что приговор Навальному был произвольным и необоснованным".
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Девятого февраля Боррель расскажет депутатам европейского парламента об итогах своей поездки в Россию.
Двадцать второго февраля главы МИД ЕС обсудят "возможные дальнейшие действия" из-за ситуации вокруг Навального.
В марте должен состояться саммит ЕС, на котором европейские лидеры намерены провести стратегические консультации по отношениям с Москвой.
При этом в Европейской комиссии считают, что диалог России и ЕС не может сводиться к вопросу Навального: есть области, "где сотрудничество идет и должно быть расширено".
В Москве посоветовали зарубежным политикам уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Лавров отметил, что многие заявления западных коллег по этой теме идут "как под копирку". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле не намерены прислушиваться к советам из-за рубежа о Навальном.
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