https://ria.ru/20210205/otnosheniya-1596137588.html

Лавров заявил об отсутствии нормальности в отношениях России и Евросоюза

Лавров заявил об отсутствии нормальности в отношениях России и Евросоюза

"Отсутствие нормальности" в отношениях России и Евросоюза никому не приносит пользы, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с верховным представителем ЕC по... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T11:33

2021-02-05T11:33

2021-02-05T12:32

алексей навальный

политика

россия

жозеп боррель

сергей лавров

евросоюз

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. "Отсутствие нормальности" в отношениях России и Евросоюза никому не приносит пользы, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с верховным представителем ЕC по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем в Москве.Боррель сообщал, что планирует обсудить с Лавровым в числе прочего Украину, иранскую ядерную проблему и борьбу с коронавирусом. Последняя тема может стать особенно актуальной, учитывая позитивные отзывы на Западе о российской вакцине "Спутник V" и заинтересованность некоторых европейских государств в ее приобретении.В среду Боррель написал в Twitter, что также "намерен поднять" тему Алексея Навального. В своем официальном заявлении от имени 27 государств ЕС дипломат призвал "к немедленному и безусловному освобождению Навального, а также его сторонников", которые были задержаны за участие в несогласованных акциях. В ЕС считают решение суда, заменившее Навальному условный срок на реальный, "неприемлемым и политически мотивированным". В заявлении также отмечается, что Европейский суд по правам человека "уже постановил в 2017 году, что приговор Навальному был произвольным и необоснованным".Девятого февраля Боррель расскажет депутатам европейского парламента об итогах своей поездки в Россию.Двадцать второго февраля главы МИД ЕС обсудят "возможные дальнейшие действия" из-за ситуации вокруг Навального.В марте должен состояться саммит ЕС, на котором европейские лидеры намерены провести стратегические консультации по отношениям с Москвой.При этом в Европейской комиссии считают, что диалог России и ЕС не может сводиться к вопросу Навального: есть области, "где сотрудничество идет и должно быть расширено".В Москве посоветовали зарубежным политикам уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Лавров отметил, что многие заявления западных коллег по этой теме идут "как под копирку". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле не намерены прислушиваться к советам из-за рубежа о Навальном.

https://ria.ru/20210204/borrel-1596075940.html

https://ria.ru/20210127/evropa-1594674829.html

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алексей навальный, политика, россия, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз