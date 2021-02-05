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Лавров заявил об отсутствии нормальности в отношениях России и Евросоюза
Лавров заявил об отсутствии нормальности в отношениях России и Евросоюза
"Отсутствие нормальности" в отношениях России и Евросоюза никому не приносит пользы, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с верховным представителем ЕC по... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:33
2021-02-05T12:32
алексей навальный
политика
россия
жозеп боррель
сергей лавров
евросоюз
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. "Отсутствие нормальности" в отношениях России и Евросоюза никому не приносит пользы, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с верховным представителем ЕC по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем в Москве.Боррель сообщал, что планирует обсудить с Лавровым в числе прочего Украину, иранскую ядерную проблему и борьбу с коронавирусом. Последняя тема может стать особенно актуальной, учитывая позитивные отзывы на Западе о российской вакцине "Спутник V" и заинтересованность некоторых европейских государств в ее приобретении.В среду Боррель написал в Twitter, что также "намерен поднять" тему Алексея Навального. В своем официальном заявлении от имени 27 государств ЕС дипломат призвал "к немедленному и безусловному освобождению Навального, а также его сторонников", которые были задержаны за участие в несогласованных акциях. В ЕС считают решение суда, заменившее Навальному условный срок на реальный, "неприемлемым и политически мотивированным". В заявлении также отмечается, что Европейский суд по правам человека "уже постановил в 2017 году, что приговор Навальному был произвольным и необоснованным".Девятого февраля Боррель расскажет депутатам европейского парламента об итогах своей поездки в Россию.Двадцать второго февраля главы МИД ЕС обсудят "возможные дальнейшие действия" из-за ситуации вокруг Навального.В марте должен состояться саммит ЕС, на котором европейские лидеры намерены провести стратегические консультации по отношениям с Москвой.При этом в Европейской комиссии считают, что диалог России и ЕС не может сводиться к вопросу Навального: есть области, "где сотрудничество идет и должно быть расширено".В Москве посоветовали зарубежным политикам уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Лавров отметил, что многие заявления западных коллег по этой теме идут "как под копирку". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле не намерены прислушиваться к советам из-за рубежа о Навальном.
https://ria.ru/20210204/borrel-1596075940.html
https://ria.ru/20210127/evropa-1594674829.html
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алексей навальный, политика, россия, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз

Лавров заявил об отсутствии нормальности в отношениях России и Евросоюза

11:33 05.02.2021 (обновлено: 12:32 05.02.2021)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Зарифом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Зарифом - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. "Отсутствие нормальности" в отношениях России и Евросоюза никому не приносит пользы, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с верховным представителем ЕC по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем в Москве.
"Мы готовы отвечать на любые вопросы, которые вы намереваетесь поставить на сегодняшних переговорах. Постараемся вас не разочаровать", — добавил министр.
Боррель сообщал, что планирует обсудить с Лавровым в числе прочего Украину, иранскую ядерную проблему и борьбу с коронавирусом. Последняя тема может стать особенно актуальной, учитывая позитивные отзывы на Западе о российской вакцине "Спутник V" и заинтересованность некоторых европейских государств в ее приобретении.
В среду Боррель написал в Twitter, что также "намерен поднять" тему Алексея Навального. В своем официальном заявлении от имени 27 государств ЕС дипломат призвал "к немедленному и безусловному освобождению Навального, а также его сторонников", которые были задержаны за участие в несогласованных акциях. В ЕС считают решение суда, заменившее Навальному условный срок на реальный, "неприемлемым и политически мотивированным". В заявлении также отмечается, что Европейский суд по правам человека "уже постановил в 2017 году, что приговор Навальному был произвольным и необоснованным".
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Девятого февраля Боррель расскажет депутатам европейского парламента об итогах своей поездки в Россию.
Двадцать второго февраля главы МИД ЕС обсудят "возможные дальнейшие действия" из-за ситуации вокруг Навального.
В марте должен состояться саммит ЕС, на котором европейские лидеры намерены провести стратегические консультации по отношениям с Москвой.
При этом в Европейской комиссии считают, что диалог России и ЕС не может сводиться к вопросу Навального: есть области, "где сотрудничество идет и должно быть расширено".
В Москве посоветовали зарубежным политикам уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Лавров отметил, что многие заявления западных коллег по этой теме идут "как под копирку". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле не намерены прислушиваться к советам из-за рубежа о Навальном.
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Алексей НавальныйПолитикаРоссияЖозеп БоррельСергей ЛавровЕвросоюз
 
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