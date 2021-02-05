https://ria.ru/20210205/obligatsii-1596102451.html

Экономист предупредил о риске вложений в облигации

Экономист предупредил о риске вложений в облигации

Главный риск вложений в любые облигации, будь то бумаги с высоким уровнем риска или низким, государственные или корпоративные – это дефолт эмитента. Как... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T02:18

2021-02-05T02:18

2021-02-05T02:08

алексей кричевский

облигации

экономика

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Главный риск вложений в любые облигации, будь то бумаги с высоким уровнем риска или низким, государственные или корпоративные – это дефолт эмитента. Как сократить его до минимума, агентству "Прайм" рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.Из свежих примеров корпоративных дефолтов можно назвать облигации банка "Открытие" и виртуального мобильного оператора "Дэни Колл", когда у эмитентов просто не оказывалось денежных средств на выплаты купонного дохода или выставленной оферты по выкупу облигаций.Проще говоря, рискуют не только компании, но и государства, выпускающие долговые обязательства на биржи. Поэтому всегда следует оценивать текущее состояние дел в компании, отрасли или стране, чьи бумаги вы намерены приобрести. Нужно понимать, что чем выше стоимость облигаций на вторичном рынке и ниже доходность, тем меньше вероятность краха и дефолта. Эти вложения менее выгодны, чем рисковые облигации, но гораздо надежнее. Наиболее интересными Кричевский назвал бумаги, которые выпускают крупные российские компании, зачастую с госучастием. Риск дефолта по ним минимален, а доходность будет выше, чем по вкладам и ОФЗ.

https://ria.ru/20210129/investitsii-1595065066.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей кричевский, облигации, экономика