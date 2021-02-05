Заседание по делу Навального о клевете возобновилось
15:25 05.02.2021 (обновлено: 15:36 05.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Бабушкинский суд возобновил заседание по делу против Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент РИА Новости.
"Заседание было прервано в связи с самочувствием потерпевшего. Вызвана служба скорой помощи. Сейчас на трансляции его не вижу, поэтому прервем стадию оглашения показаний потерпевшего", — сказала судья Вера Акимова.
Ранее суд сделал перерыв на час с лишним после того, как ветеран Игнат Артеменко, участвовавший в заседании по видеосвязи из своей квартиры, почувствовал себя плохо.
Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК России). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, и теперь за подобное нарушение может грозить двухлетний срок.