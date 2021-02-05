https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596187975.html

Заседание по делу Навального о клевете возобновилось

Заседание по делу Навального о клевете возобновилось

Бабушкинский суд возобновил заседание по делу против Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко,... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T15:25

2021-02-05T15:25

2021-02-05T15:36

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Бабушкинский суд возобновил заседание по делу против Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент РИА Новости."Заседание было прервано в связи с самочувствием потерпевшего. Вызвана служба скорой помощи. Сейчас на трансляции его не вижу, поэтому прервем стадию оглашения показаний потерпевшего", — сказала судья Вера Акимова.Ранее суд сделал перерыв на час с лишним после того, как ветеран Игнат Артеменко, участвовавший в заседании по видеосвязи из своей квартиры, почувствовал себя плохо.Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК России). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, и теперь за подобное нарушение может грозить двухлетний срок.

https://ria.ru/20210205/borrel-1596166237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, происшествия