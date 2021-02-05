https://ria.ru/20210205/moskva-1596213527.html

Московским студентам разъяснили, как продлить проездные

Московским студентам разъяснили, как продлить проездные

Московские студенты могут продлить свои проездные билеты начиная с 8 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T17:26

2021-02-05T17:26

2021-02-05T17:26

максим ликсутов

сергей собянин

москва

мосгортранс

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Московские студенты могут продлить свои проездные билеты начиная с 8 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с 8 февраля студенты столичных вузов возвращаются к очному обучению. Студенты учились удаленно с 13 ноября."Ограничения снимают, и на очную учебу вновь возвращаются студенты. Их социальные карты разблокируют, а продлить билеты можно будет с 8 февраля в кассах метро и киосках Мосгортранса (смотря на какой вид транспорта на них записаны поездки). Билеты продлят с 13 ноября - дня блокировки. Мы восстановим поездки из расчета календарного месяца, поэтому, чтобы средства вернулись в полном объеме, лучше обращаться в кассы в начале месяца", - говорится в сообщении.Отмечается, что если студент пополнял соцкарту на три месяца в октябре, то можно обратиться в кассы 8 февраля и получить компенсацию одного месяца плюс остаток дней до конца февраля. А обратившись в кассы 1 марта, можно получить компенсацию за два месяца (март и апрель). В случае если студент пополнял соцкарту на три месяца в ноябре, то можно обратиться в кассы 8 февраля и получить компенсацию на два месяца плюс остаток дней до конца февраля или обратиться 1 марта и получить компенсацию на три месяца - март, апрель и май. Если же студент пополнил социальную карту на один месяц в ноябре, то 8 февраля можно получить компенсацию остаток дней до конца февраля, а при обращении 1 марта компенсируют один месяц (март)."Разблокировка коснется 374 тысяч карт студентов. Социальные карты разных групп москвичей разблокируются для проезда в транспорте по мере снятия ограничений. Так, например, в январе к нам начали возвращаться школьники. Сейчас разблокировано более 320 тысяч карт, продлено свыше 52 тысяч их билетов", - сообщил глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/studenty-1596183045.html

https://ria.ru/20210115/proezdnoy-1593223855.html

москва

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максим ликсутов , сергей собянин, москва, мосгортранс, общество