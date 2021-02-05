Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210205/moskva-1596213527.html
Московским студентам разъяснили, как продлить проездные
Московским студентам разъяснили, как продлить проездные
Московские студенты могут продлить свои проездные билеты начиная с 8 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T17:26
2021-02-05T17:26
максим ликсутов
сергей собянин
москва
мосгортранс
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/55835/10/558351080_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_56451d5775c28ff401a81ecda232e3fe.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Московские студенты могут продлить свои проездные билеты начиная с 8 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с 8 февраля студенты столичных вузов возвращаются к очному обучению. Студенты учились удаленно с 13 ноября."Ограничения снимают, и на очную учебу вновь возвращаются студенты. Их социальные карты разблокируют, а продлить билеты можно будет с 8 февраля в кассах метро и киосках Мосгортранса (смотря на какой вид транспорта на них записаны поездки). Билеты продлят с 13 ноября - дня блокировки. Мы восстановим поездки из расчета календарного месяца, поэтому, чтобы средства вернулись в полном объеме, лучше обращаться в кассы в начале месяца", - говорится в сообщении.Отмечается, что если студент пополнял соцкарту на три месяца в октябре, то можно обратиться в кассы 8 февраля и получить компенсацию одного месяца плюс остаток дней до конца февраля. А обратившись в кассы 1 марта, можно получить компенсацию за два месяца (март и апрель). В случае если студент пополнял соцкарту на три месяца в ноябре, то можно обратиться в кассы 8 февраля и получить компенсацию на два месяца плюс остаток дней до конца февраля или обратиться 1 марта и получить компенсацию на три месяца - март, апрель и май. Если же студент пополнил социальную карту на один месяц в ноябре, то 8 февраля можно получить компенсацию остаток дней до конца февраля, а при обращении 1 марта компенсируют один месяц (март)."Разблокировка коснется 374 тысяч карт студентов. Социальные карты разных групп москвичей разблокируются для проезда в транспорте по мере снятия ограничений. Так, например, в январе к нам начали возвращаться школьники. Сейчас разблокировано более 320 тысяч карт, продлено свыше 52 тысяч их билетов", - сообщил глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210205/studenty-1596183045.html
https://ria.ru/20210115/proezdnoy-1593223855.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/55835/10/558351080_338:0:3005:2000_1920x0_80_0_0_c5c3df8015b8a9c084cd99f1b0617d44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
максим ликсутов , сергей собянин, москва, мосгортранс, общество

Московским студентам разъяснили, как продлить проездные

17:26 05.02.2021
 
© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкАвтоматы по продаже проездных билетов в метро
Автоматы по продаже проездных билетов в метро - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Московские студенты могут продлить свои проездные билеты начиная с 8 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с 8 февраля студенты столичных вузов возвращаются к очному обучению. Студенты учились удаленно с 13 ноября.
"Ограничения снимают, и на очную учебу вновь возвращаются студенты. Их социальные карты разблокируют, а продлить билеты можно будет с 8 февраля в кассах метро и киосках Мосгортранса (смотря на какой вид транспорта на них записаны поездки). Билеты продлят с 13 ноября - дня блокировки. Мы восстановим поездки из расчета календарного месяца, поэтому, чтобы средства вернулись в полном объеме, лучше обращаться в кассы в начале месяца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что если студент пополнял соцкарту на три месяца в октябре, то можно обратиться в кассы 8 февраля и получить компенсацию одного месяца плюс остаток дней до конца февраля. А обратившись в кассы 1 марта, можно получить компенсацию за два месяца (март и апрель). В случае если студент пополнял соцкарту на три месяца в ноябре, то можно обратиться в кассы 8 февраля и получить компенсацию на два месяца плюс остаток дней до конца февраля или обратиться 1 марта и получить компенсацию на три месяца - март, апрель и май. Если же студент пополнил социальную карту на один месяц в ноябре, то 8 февраля можно получить компенсацию остаток дней до конца февраля, а при обращении 1 марта компенсируют один месяц (март).
Студенты в аудитории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 14:52
Собянин: студенты московских вузов могут вернуться к очному обучению
"Разблокировка коснется 374 тысяч карт студентов. Социальные карты разных групп москвичей разблокируются для проезда в транспорте по мере снятия ограничений. Так, например, в январе к нам начали возвращаться школьники. Сейчас разблокировано более 320 тысяч карт, продлено свыше 52 тысяч их билетов", - сообщил глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
Социальная карта москвича - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 16:33
Дептранс Москвы разъяснил, как и когда продлить проездные школьникам
 
Максим ЛиксутовСергей СобянинМоскваМосгортрансОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43WSJ: МАГАТЭ осенью нашло следы радиоактивных веществ на объектах в Иране
06:30Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране
06:17Fox News уберет из эфира программу, ведущий которой поддерживает Трампа
06:12Блинкен пообещал "привлекать Китай к ответственности"
06:00"Давление не срабатывает": японцев напугали российские учения на Курилах
05:22В Подмосковье потушили пожар в ангаре со спорттоварами
04:52Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"
04:32Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России
04:21Подросток пролетел сотни километров "зайцем" в самолете и остался жив
04:09Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе
04:07Эксперт рассказал, как подготовить машину к весне
03:36Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
03:35В США задержали проникшего на авиабазу, где базируется самолет президента
03:28Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
03:25Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в ряде регионов
03:17Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети
03:11Ученая рассказала, какие проблемы со здоровьем может вызвать невесомость
03:07Источник: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев"
03:04Роспотребнадзор сообщил о справке для въезжающих в Россию на поезде
03:02Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
Лента новостейМолния