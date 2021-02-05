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https://ria.ru/20210205/moshenniki-1596099780.html
Россиян предупредили о мошенниках, маскирующихся под ЦБ РФ
Россиян предупредили о мошенниках, маскирующихся под ЦБ РФ
Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян, теперь они от имени Банка России предлагают получить выплату, которая якобы направлена на поддержку в... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T00:26
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россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян, теперь они от имени Банка России предлагают получить выплату, которая якобы направлена на поддержку в период пандемии коронавируса, с соответствующим ресурсом ознакомился корреспондент РИА Новости. В Центробанке подтвердили агентству, что данный сайт является мошенническим, принимаются меры для его блокировки.Информация о том, что гражданам России положена материальная поддержка, распространяется в Facebook под видом рекламы. В сообщении используется символика ЦБ. При переходе на сайт объявления открывается приказ от 20 января текущего года за подписью "заместителя начальника Туллина Д.В.". Лжедокумент гласит о "единоразовой выплате за счет социальной выплаты от Центрального управления Банка Российской Федерации"."Социальная выплата направляется на поддержание экономического положения граждан в момент эпидемии COVID-2019", - уверяют мошенники. Размер выплаты, которую сулят злоумышленники, составляет "1 000 – 5 000 российских рублей на каждого члена семьи" и зависит "от потребностей, которые изучаются, исходя из ваших расходов".Для получения денег мошенники предлагают ввести данные карты, в том числе CVC-код. Вводить свои данные корреспондент не стал, таким образом, ему неизвестно, какую сумму он мог бы потерять в данной ситуации.В пресс-службе Банка России заявили РИА Новости, что не выплачивают деньги гражданам. В ЦБ также напомнили о разработанном вместе с Минцифры законопроекте, принятие которого позволит Банку России оперативно блокировать такие сайты. Законопроект готовится к рассмотрению во втором чтении Госдумой.
https://ria.ru/20210127/moshenniki-1594725678.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210122/moshennik-1594204160.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

Россиян предупредили о мошенниках, маскирующихся под ЦБ РФ

00:26 05.02.2021 (обновлено: 03:10 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян, теперь они от имени Банка России предлагают получить выплату, которая якобы направлена на поддержку в период пандемии коронавируса, с соответствующим ресурсом ознакомился корреспондент РИА Новости. В Центробанке подтвердили агентству, что данный сайт является мошенническим, принимаются меры для его блокировки.
Информация о том, что гражданам России положена материальная поддержка, распространяется в Facebook под видом рекламы. В сообщении используется символика ЦБ. При переходе на сайт объявления открывается приказ от 20 января текущего года за подписью "заместителя начальника Туллина Д.В.". Лжедокумент гласит о "единоразовой выплате за счет социальной выплаты от Центрального управления Банка Российской Федерации".
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"Социальная выплата направляется на поддержание экономического положения граждан в момент эпидемии COVID-2019", - уверяют мошенники. Размер выплаты, которую сулят злоумышленники, составляет "1 000 – 5 000 российских рублей на каждого члена семьи" и зависит "от потребностей, которые изучаются, исходя из ваших расходов".
Для получения денег мошенники предлагают ввести данные карты, в том числе CVC-код. Вводить свои данные корреспондент не стал, таким образом, ему неизвестно, какую сумму он мог бы потерять в данной ситуации.
В пресс-службе Банка России заявили РИА Новости, что не выплачивают деньги гражданам.
"Данный сайт является мошенническим. Банк России проводит необходимые действия для блокировки указанного сайта", - сообщил регулятор.
В ЦБ также напомнили о разработанном вместе с Минцифры законопроекте, принятие которого позволит Банку России оперативно блокировать такие сайты. Законопроект готовится к рассмотрению во втором чтении Госдумой.
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