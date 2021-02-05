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Мантуров заявил, что здравоохранение обеспечено лекарствами от COVID-19
Мантуров заявил, что здравоохранение обеспечено лекарствами от COVID-19
Система здравоохранения России полностью обеспечена препаратами для профилактики и лечения коронавируса, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, слова... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T19:38
2021-02-05T21:10
промомед
россия
здоровье - общество
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Система здравоохранения России полностью обеспечена препаратами для профилактики и лечения коронавируса, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении министерства.Ведомство рассказывает, что министр промышленности и торговли в пятницу посетил с рабочей поездкой Мордовию, в рамках которой, в частности, запустил новое ампульное производство на фармацевтическом заводе "Биохимик" (входит в группу "Промомед")."Мантуров отметил, что потребность системы здравоохранения в препаратах для профилактики и лечения коронавируса сейчас обеспечивается полностью и в стационарном, и в амбулаторном, и в аптечном сегментах. В 90% случаев речь идет именно о собственном производстве, которое позволяет закрывать потребность с запасом", - сообщает Минпромторг.На заводе "Биохимик" в 2020 году был разработан и произведен препарат от коронавирусной инфекции - "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир"), как сообщает ведомство, с сентября завод увеличил объем производства препарата в 10 раз, до 1 миллиона упаковок в месяц и планирует нарастить выпуск до 2 миллионов."Запуск новой линии на "Биохимике" - это неоценимый вклад российской промышленности в борьбу с ковидом. Здесь будет осуществляться, в том числе, производство антикоагулянтов, остро востребованных для лечения новой коронавирусной инфекции: эноксапарина натрия и надропарина кальция", - приводятся также слова Мантурова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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промомед, россия, здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

Мантуров заявил, что здравоохранение обеспечено лекарствами от COVID-19

19:38 05.02.2021 (обновлено: 21:10 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Мордовия / Перейти в фотобанкОткрытие новой производственной линии на заводе "Биохимик" в Саранске
Открытие новой производственной линии на заводе Биохимик в Саранске - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Мордовия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Система здравоохранения России полностью обеспечена препаратами для профилактики и лечения коронавируса, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении министерства.
Ведомство рассказывает, что министр промышленности и торговли в пятницу посетил с рабочей поездкой Мордовию, в рамках которой, в частности, запустил новое ампульное производство на фармацевтическом заводе "Биохимик" (входит в группу "Промомед").
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"Мантуров отметил, что потребность системы здравоохранения в препаратах для профилактики и лечения коронавируса сейчас обеспечивается полностью и в стационарном, и в амбулаторном, и в аптечном сегментах. В 90% случаев речь идет именно о собственном производстве, которое позволяет закрывать потребность с запасом", - сообщает Минпромторг.
На заводе "Биохимик" в 2020 году был разработан и произведен препарат от коронавирусной инфекции - "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир"), как сообщает ведомство, с сентября завод увеличил объем производства препарата в 10 раз, до 1 миллиона упаковок в месяц и планирует нарастить выпуск до 2 миллионов.
"Запуск новой линии на "Биохимике" - это неоценимый вклад российской промышленности в борьбу с ковидом. Здесь будет осуществляться, в том числе, производство антикоагулянтов, остро востребованных для лечения новой коронавирусной инфекции: эноксапарина натрия и надропарина кальция", - приводятся также слова Мантурова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ПромомедРоссияЗдоровье - ОбществоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
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