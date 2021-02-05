https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596106026.html

Врачи ищут связь между мутациями COVID-19 и ростом заболеваемости у детей

Врачи ищут связь между мутациями COVID-19 и ростом заболеваемости у детей

Распространение британской мутации коронавируса в Израиле привело к скачку заболеваемости среди детей в два с половиной раза, что потребовало открытия... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T05:06

2021-02-05T05:06

2021-02-05T05:06

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 фев - РИА Новости. Распространение британской мутации коронавируса в Израиле привело к скачку заболеваемости среди детей в два с половиной раза, что потребовало открытия специализированных детских COVID-реанимаций в крупных клинических центрах Израиля, специалисты которых пытаются выявить связь между новыми штаммами вируса и увеличением числа больных в этой возрастной категории, рассказал РИА Новости ведущий педиатр детской COVID-реанимации, открытой в иерусалимской больнице Хадасса Эйн-Керем, доктор Асаф Мандель.Предположения, что именно британская мутация, которая вызывает 70% ежедневных заражений коронавирусом в Израиле, поражает детей в значительно большей степени, пока не имеет научного подтверждения, и рост заболеваемости в младшей возрастной группе может быть связан с другими, в том числе, социальными факторами, считает иммунолог, профессор Полина Степенская.По мнению врача, это может объясняться массой факторов, которые до конца неясны, пока не будет сделана хорошая научная работа "которая проведёт мультифакториальный анализ и проверит, из-за чего это может быть, плюс (изучит) какие-то биологические данные: что мы видим у этих детей, почему, есть ли у них какая-то особенность, есть ли какая-то генетическая предрасположенность этих детей, которые подвержены инфекции".Социальным фактором, влияющим на высокую детскую заболеваемость, профессор назвала население ортодоксальных иерусалимских районов, значительная часть которого не соблюдает ограничения минздрава. При этом проходящая рекордными темпами в Израиле вакцинация, по мнению иммунолога, крайне важна для сдерживания эпидемии, поскольку используемая в стране вакцина Pfizer показала свою эффективность против британской мутации. Однако детей до 16 лет пока не прививают, согласно планам израильского минздрава, поскольку клинические испытания производителя на детях пока не завершены.Персонал детского COVID-отделения больницы Хадасса с тревогой отмечает, что среди госпитализированных тяжелобольных детей встречаются и пациенты без хронических заболеваний.Тем не менее, несмотря на то, что большая часть пациентов детской COVID-реанимации имели тяжелые сопутствующие заболевания, смертность в этой возрастной группе стремится к нулю."Сначала было четверо детей, теперь двое: шестимесячный ребенок и девочка двух лет. У них очень серьезные хронические заболевания, на которые наложился коронавирус, который усугубил общее состояние. Поэтому они находятся под наркозом и на аппарате ИВЛ", - рассказал собеседник агентства.Но даже к самым тяжелым пациентам в детской COVID-реанимации круглосуточно допускаются родители. Единственное условие – они должны носить такие же защитные костюмы, что и персонал клиники, отметил врач. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, израиль, в мире