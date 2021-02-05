https://ria.ru/20210205/izbienie-1596023668.html

"Швырнул об асфальт": почему изувечивший ребенка мужчина избежал тюрьмы

"Швырнул об асфальт": почему изувечивший ребенка мужчина избежал тюрьмы

Жестокое избиение или случайная травма — в Татарстане 26-летнего Рустема Мухамадьярова приговорили к году и десяти месяцам ограничения свободы. По версии... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T08:00

2021-02-05T08:00

2021-02-05T08:08

россия

скр

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

происшествия

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Жестокое избиение или случайная травма — в Татарстане 26-летнего Рустема Мухамадьярова приговорили к году и десяти месяцам ограничения свободы. По версии следствия, в ходе незначительного конфликта он намеренно бросил на асфальт незнакомого 11-летнего ребенка, а затем несколько раз ударил его ногой. Мальчика госпитализировали с переломом костей черепа. Мухамадьяров же уверяет, что никого не бил, а лишь толкнул, причем неумышленно. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах скандальной истории."Избиение остановили прохожие"Конфликт, один участник которого угодил в реанимацию, а второй — за решетку, произошел летом прошлого года в поселке Зяб (территориально относится к городу Набережные Челны). Днем 16 августа двое школьников строили на улице шалаш и случайно задели веткой окно квартиры на первом этаже. Это очень не понравилось хозяину — Рустему Мухамадьярову."Он вышел из дома, схватил одного из мальчиков за шиворот и горло, после чего бросил об асфальт, — восстанавливают картину преступления в СУ СКР по Республике Татарстан. — Затем еще несколько раз ударил ногой по уже лежащему на земле ребенку. Дальнейшее избиение прекратили случайные прохожие".Мухамадьяров вернулся в квартиру, а школьник, несмотря на полученные травмы, самостоятельно добрался до дома. Вскоре он почувствовал себя плохо и рассказал о случившемся бабушке, в одиночку воспитывающей внука. Та сразу вызвала скорую. В районной больнице диагностировали перелом затылочной кости черепа, пациента поместили в реанимацию.К Мухамадьярову полицейские пришли в тот же вечер, в СК возбудили уголовное дело по статье 111 части 2 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего". Спустя два дня по решению Набережночелнинского городского суда обвиняемого отправили в СИЗО."Это был всего лишь толчок"До ареста Мухамадьяров жил с родителями, работал на местном картонно-бумажном комбинате. Как утверждает его адвокат, у него только положительные характеристики, ни к административной, ни к уголовной ответственности не привлекался."Рустем с самого начала уверял, что травмы нанес неумышленно, — объясняет РИА Новости защитник обвиняемого Наиль Газетдинов. — Тем более он лишь толкнул мальчика, а не швырял об асфальт и не бил ногами. По словам самого ребенка, после толчка он не упал — присел на бордюр. Так что еще неизвестно, откуда перелом черепа".Юрист считает, что в СК неправильно оценили действия его подзащитного, квалифицировав статью как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью."Медики провели две экспертизы, — продолжает адвокат. — В одной вообще нет вывода о степени вреда здоровью, вторая показала тяжкий. Но Рустем действительно не хотел травмировать парня и потом очень сильно переживал из-за этого".Пострадавший провел в больнице несколько недель. Врачи утверждают, что он полностью вылечится. Однако бабушка опасается последствий травмы головы в будущем.Спорное решениеРасследование продолжалось до ноября. На суде прокуратура поддержала обвинение, Мухамадьяров настаивал, что действовал неумышленно. В СИЗО он провел в общей сложности пять месяцев. "Я предлагал сотруднику СК организовать встречу бабушки мальчика с родителями Рустема, чтобы они помогли, — говорит адвокат. — Пожилая женщина согласилась, но только в присутствии следователя. Однако та была против, вероятно, понимая, что суд расценит это как смягчающее обстоятельство. В итоге встреча не состоялась, а на заседании нам заявили, что родители Мухамадьярова даже не вышли на контакт с потерпевшей стороной и никак не помогли материально".Оглашение приговора назначили на конец января. Гособвинитель запросил пять лет реального лишения свободы. Набережночелнинский городской суд не согласился с доводами следствия, переквалифицировав статью на более мягкую — "Неумышленное причинение тяжкого вреда здоровью" — и назначил Мухамадьярову год и десять месяцев ограничения свободы (запрет на определенные действия, например выходить из квартиры по вечерам). Его тут же отпустили."Мы обжалуем приговор, поскольку он слишком мягкий, — заявил старший помощник прокурора Республики Татарстан Руслан Галиев. — Ведомство не согласно ни с квалификацией — считает преступление умышленным и более тяжким, ни с назначенным сроком".Максимальное наказание по статье 111 части 2 УК России — до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20201105/proisshestvie-1582883393.html

https://ria.ru/20200922/ubiystvo-1577559044.html

https://ria.ru/20200912/rebenok-1577116473.html

россия

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

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россия, скр, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия