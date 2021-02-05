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Гинцбург надеется, что исследования "Спутника V" на детях начнутся с июня

Гинцбург надеется, что исследования "Спутника V" на детях начнутся с июня

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что исследование вакцины "Спутник V" на детях начнется в июне. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T20:24

2021-02-05T20:24

2021-02-05T20:35

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

нии им. гамалеи

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здоровье - общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что исследование вакцины "Спутник V" на детях начнется в июне."Если будет все хорошо, то я надеюсь, что с июня месяца этого года мы приступим к исследованию данного вакцинного препарата на детском населении", - сказал он в эфире канала "Россия 1".Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, коронавирусы, здоровье - общество, общество