https://ria.ru/20210205/eaes-1596155027.html

Запад не хочет развития стран ЕАЭС, заявил премьер Белоруссии

Запад не хочет развития стран ЕАЭС, заявил премьер Белоруссии

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что на фоне протекционизма и попыток Запада притормозить развитие стран ЕАЭС нужно защищаться на уровне... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T12:47

2021-02-05T12:47

2021-02-05T12:47

роман головченко

евразийский экономический союз

минск

белоруссия

алма-ата

в мире

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МИНСК, 5 фев – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что на фоне протекционизма и попыток Запада притормозить развитие стран ЕАЭС нужно защищаться на уровне союза, в том числе через общие ответные меры."Под любыми предлогами так называемый коллективный Запад старается притормозить наше экономическое развитие: вводятся санкции, блокируется финансирование и реализация важных инфраструктурных проектов, запрещается передача технологий, прекращаются поставки необходимых для производства передовой продукции комплектующих. Аналогичная ситуация и с доступом на внешние рынки", - сказал Головченко, выступая на заседании межправсовета ЕАЭС в Алма-Ате. Трансляция заседания ведется в Youtube.Премьер подчеркнул, что "внешний мир стремительно меняется: протекционизм усиливается, и особенно это характерно для западных партнеров". "С учетом нынешних реалий нам необходимо стремиться не только к заключению новых торговых соглашений, но и уметь защищать свои права во взаимоотношениях с третьими странами. Именно защищать как блок, как союз", - сказал Головченко.Он добавил, что "важное значение в этом контексте имеет вопрос о механизме применения ответных мер на уровне ЕАЭС в случае, когда стандартная процедура разрешения споров, предусмотренная действующими международными договорами, оказывается заблокированной в силу непредвиденных обстоятельств или недобросовестных действий третьих стран".Головченко отметил, что белорусская сторона выступает за дальнейшее совершенствование разрешенных правилами ВТО механизмов применения специальных защитных и компенсационных мер в торговле с третьими странами.Белорусский премьер считает, что особое внимание надо уделять вопросам импортозамещения. "В первую очередь, это касается стратегической продукции и технологий", - констатировал Головченко.Он отметил, что Минск выступает за развитие в рамках ЕАЭС промышленной кооперации, создание совместных предприятий и реализацию трансграничных инфраструктурных проектов. "В этой сфере у нас есть огромный ресурс для синергии", - подчеркнул глава правительства.

https://ria.ru/20210205/stsenariy-1596146613.html

https://ria.ru/20210205/mishustin-1596119532.html

минск

белоруссия

алма-ата

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роман головченко, евразийский экономический союз, минск, белоруссия, алма-ата, в мире