https://ria.ru/20210204/zhivotnye-1596079659.html

Белки и бобры вернулись в города Подмосковья

Белки и бобры вернулись в города Подмосковья

Все больше диких животных возвращается в черту городских поселений Московской области. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T19:17

2021-02-04T19:17

2021-02-04T19:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Все больше диких животных возвращается в черту городских поселений Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".В пресс-службе министерства экологии и природопользования региона отметили, что такие данные поступили из Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) имени А.Н.Северцова Российской академии наук."Активнее всех возвращаются белки и бобры. Это соотносится с теми данными, которые получают биологи, ведущие обследование проектируемых ООПТ Подмосковья", — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Андрей Разин.Большие колонии бобров регистрируют в долине Сетуни и на Яузе в черте Мытищ.В некоторых городах можно заметить каменных куниц, белок-летяг, ласок. Также в города возвращаются виды, которых не встречали в Подмосковье с середины XX века. Об этом рассказал заместитель директора института, доктор биологических наук Алексей Суров."Это прекрасная тенденция, которая свидетельствует о том, что видовое разнообразие расширяется", — добавил Разин.По мнению специалистов ИПЭЭ, увеличение видового разнообразия говорит об улучшении качества среды обитания для человека и животных. Чтобы подтвердить это, ученые проанализировали содержание тяжелых металлов в шерсти млекопитающих.

https://ria.ru/20210204/ptenets-1595971549.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)