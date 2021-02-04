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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210204/zhivotnye-1596079659.html
Белки и бобры вернулись в города Подмосковья
Белки и бобры вернулись в города Подмосковья
Все больше диких животных возвращается в черту городских поселений Московской области. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T19:17
2021-02-04T19:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Все больше диких животных возвращается в черту городских поселений Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".В пресс-службе министерства экологии и природопользования региона отметили, что такие данные поступили из Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) имени А.Н.Северцова Российской академии наук."Активнее всех возвращаются белки и бобры. Это соотносится с теми данными, которые получают биологи, ведущие обследование проектируемых ООПТ Подмосковья", — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Андрей Разин.Большие колонии бобров регистрируют в долине Сетуни и на Яузе в черте Мытищ.В некоторых городах можно заметить каменных куниц, белок-летяг, ласок. Также в города возвращаются виды, которых не встречали в Подмосковье с середины XX века. Об этом рассказал заместитель директора института, доктор биологических наук Алексей Суров."Это прекрасная тенденция, которая свидетельствует о том, что видовое разнообразие расширяется", — добавил Разин.По мнению специалистов ИПЭЭ, увеличение видового разнообразия говорит об улучшении качества среды обитания для человека и животных. Чтобы подтвердить это, ученые проанализировали содержание тяжелых металлов в шерсти млекопитающих.
https://ria.ru/20210204/ptenets-1595971549.html
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московская область (подмосковье)

Белки и бобры вернулись в города Подмосковья

19:17 04.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновБобер плавает в реке
Бобер плавает в реке - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Все больше диких животных возвращается в черту городских поселений Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".
В пресс-службе министерства экологии и природопользования региона отметили, что такие данные поступили из Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) имени А.Н.Северцова Российской академии наук.
"Активнее всех возвращаются белки и бобры. Это соотносится с теми данными, которые получают биологи, ведущие обследование проектируемых ООПТ Подмосковья", — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Андрей Разин.
Большие колонии бобров регистрируют в долине Сетуни и на Яузе в черте Мытищ.
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В некоторых городах можно заметить каменных куниц, белок-летяг, ласок. Также в города возвращаются виды, которых не встречали в Подмосковье с середины XX века. Об этом рассказал заместитель директора института, доктор биологических наук Алексей Суров.
"Это прекрасная тенденция, которая свидетельствует о том, что видовое разнообразие расширяется", — добавил Разин.
По мнению специалистов ИПЭЭ, увеличение видового разнообразия говорит об улучшении качества среды обитания для человека и животных. Чтобы подтвердить это, ученые проанализировали содержание тяжелых металлов в шерсти млекопитающих.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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