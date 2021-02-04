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Колумбия ведет переговоры с Россией по вакцине "Спутник V"
Колумбия ведет переговоры с Россией по вакцине "Спутник V"
Власти Колумбии ведут переговоры с рядом производителей вакцин от коронавируса, в том числе в отношении российского препарата "Спутник V", сообщил глава... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T09:07
2021-02-04T09:07
2021-02-04T09:07
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 фев - РИА Новости. Власти Колумбии ведут переговоры с рядом производителей вакцин от коронавируса, в том числе в отношении российского препарата "Спутник V", сообщил глава Минздрава Фернандо Руис на встрече с президентом страны."Мы продолжаем обсуждение по "Спутнику", и возможность для его приобретения есть, как и для других вакцин", - сказал он.Выступление министра было выложено в Twitter Минздрава.Ведомство сообщило, что "три недели назад было подписано соглашение о конфиденциальности для переговоров о приобретении российской вакцины "Спутник V".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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