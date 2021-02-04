Коллега раскрыла детали жестокого убийства учительницы в Воронеже
02:02 04.02.2021 (обновлено: 11:24 04.02.2021)
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 1 Марина Малова рассказала телеканалу РЕН ТВ о последних минутах жизни зверски убитой учительницы математики Натальи Тушинской.
В региональном управлении СК уточнили, что на 47-летнюю женщину напали вблизи одного из кафе на Московском проспекте в Воронеже. Ей нанесли многочисленные ножевые ранения в область головы, шеи, грудной клетки. Учительница скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск злоумышленника.
"Она шла вечером домой со школы и позвонила коллеге-физику. Был просто разговор о том, какие дела, и тут же она закричала: "На меня напали!" Больше телефон не отвечал..." — пояснила Малова.
Собеседница телеканала отметила, что погибшая была человеком необыкновенной порядочности, доброжелательной, позитивной, всегда готовой прийти на помощь, поддержать коллег добрым словом. Также она назвала Тушинскую большим профессионалом.
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По информации прокуратуры Воронежской области, у женщины похитили сумку с деньгами, браслет и мобильный телефон.
Наталья Тушинская в 1996 году окончила математический факультет Воронежского государственного педагогического института. В школе № 1 она проработала десять лет.