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Коллега раскрыла детали жестокого убийства учительницы в Воронеже
Коллега раскрыла детали жестокого убийства учительницы в Воронеже
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 1 Марина Малова рассказала телеканалу РЕН ТВ о последних минутах жизни зверски убитой учительницы... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T02:02
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
воронежская область
воронеж
происшествия
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 1 Марина Малова рассказала телеканалу РЕН ТВ о последних минутах жизни зверски убитой учительницы математики Натальи Тушинской.В региональном управлении СК уточнили, что на 47-летнюю женщину напали вблизи одного из кафе на Московском проспекте в Воронеже. Ей нанесли многочисленные ножевые ранения в область головы, шеи, грудной клетки. Учительница скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск злоумышленника.Собеседница телеканала отметила, что погибшая была человеком необыкновенной порядочности, доброжелательной, позитивной, всегда готовой прийти на помощь, поддержать коллег добрым словом. Также она назвала Тушинскую большим профессионалом.По информации прокуратуры Воронежской области, у женщины похитили сумку с деньгами, браслет и мобильный телефон. Наталья Тушинская в 1996 году окончила математический факультет Воронежского государственного педагогического института. В школе № 1 она проработала десять лет.
https://ria.ru/20201029/ugrozy-1582023805.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), воронежская область, воронеж, происшествия

Коллега раскрыла детали жестокого убийства учительницы в Воронеже

02:02 04.02.2021 (обновлено: 11:24 04.02.2021)
 
© Фото : страница МБОУ СОШ №1 Воронеж во ВКонтактеНаталья Тушинская
Наталья Тушинская - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Фото : страница МБОУ СОШ №1 Воронеж во ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 1 Марина Малова рассказала телеканалу РЕН ТВ о последних минутах жизни зверски убитой учительницы математики Натальи Тушинской.
В региональном управлении СК уточнили, что на 47-летнюю женщину напали вблизи одного из кафе на Московском проспекте в Воронеже. Ей нанесли многочисленные ножевые ранения в область головы, шеи, грудной клетки. Учительница скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск злоумышленника.

"Она шла вечером домой со школы и позвонила коллеге-физику. Был просто разговор о том, какие дела, и тут же она закричала: "На меня напали!" Больше телефон не отвечал..." — пояснила Малова.

Собеседница телеканала отметила, что погибшая была человеком необыкновенной порядочности, доброжелательной, позитивной, всегда готовой прийти на помощь, поддержать коллег добрым словом. Также она назвала Тушинскую большим профессионалом.
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