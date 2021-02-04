https://ria.ru/20210204/ubiystvo-1595943312.html

Коллега раскрыла детали жестокого убийства учительницы в Воронеже

Коллега раскрыла детали жестокого убийства учительницы в Воронеже

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 1 Марина Малова рассказала телеканалу РЕН ТВ о последних минутах жизни зверски убитой учительницы... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T02:02

2021-02-04T02:02

2021-02-04T11:24

россия

следственный комитет россии (ск рф)

воронежская область

воронеж

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595974666_0:203:852:682_1920x0_80_0_0_a71ece5fb1da9cc3f2e62b0be58fd17c.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 1 Марина Малова рассказала телеканалу РЕН ТВ о последних минутах жизни зверски убитой учительницы математики Натальи Тушинской.В региональном управлении СК уточнили, что на 47-летнюю женщину напали вблизи одного из кафе на Московском проспекте в Воронеже. Ей нанесли многочисленные ножевые ранения в область головы, шеи, грудной клетки. Учительница скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск злоумышленника.Собеседница телеканала отметила, что погибшая была человеком необыкновенной порядочности, доброжелательной, позитивной, всегда готовой прийти на помощь, поддержать коллег добрым словом. Также она назвала Тушинскую большим профессионалом.По информации прокуратуры Воронежской области, у женщины похитили сумку с деньгами, браслет и мобильный телефон. Наталья Тушинская в 1996 году окончила математический факультет Воронежского государственного педагогического института. В школе № 1 она проработала десять лет.

https://ria.ru/20201029/ugrozy-1582023805.html

https://ria.ru/20210203/sud-1595814439.html

россия

воронежская область

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), воронежская область, воронеж, происшествия