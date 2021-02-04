https://ria.ru/20210204/tomaty-1596075200.html
Россия снимет ограничения на ввоз томатов с 13 предприятий в Армении
Россия снимет ограничения на ввоз томатов с 13 предприятий в Армении
Россельхознадзор с 5 февраля частично снимает временные ограничения на ввоз в РФ томатов и перцев из Армении, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T18:55
2021-02-04T18:55
2021-02-04T19:06
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
армения
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россельхознадзор с 5 февраля частично снимает временные ограничения на ввоз в РФ томатов и перцев из Армении, говорится в сообщении ведомства."Россельхознадзор с 5 февраля 2021 года снимает временные ограничения на поставки томатов и перцев с 13 предприятий из Армавирской области Республики Армения, где характерных признаков наличия вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) не обнаружено", - говорится в сообщении.Решение об этом принято на основании информации о результатах карантинного фитосанитарного мониторинга тепличных хозяйств республики, производящих томаты и перец, на наличие данного заболевания, которая была предоставлена российскому ведомству армянской стороной.Ввоз томатов и перцев из Армавирской области Армении был запрещен с 14 декабря 2020 года из-за выявления в продукции вируса мозаики пепино.
https://ria.ru/20201230/tomat-1591511458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), армения, в мире
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россельхознадзор
с 5 февраля частично снимает временные ограничения на ввоз в РФ
томатов и перцев из Армении
, говорится в сообщении ведомства.
"Россельхознадзор с 5 февраля 2021 года снимает временные ограничения на поставки томатов и перцев с 13 предприятий из Армавирской области Республики Армения, где характерных признаков наличия вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) не обнаружено", - говорится в сообщении.
Решение об этом принято на основании информации о результатах карантинного фитосанитарного мониторинга тепличных хозяйств республики, производящих томаты и перец, на наличие данного заболевания, которая была предоставлена российскому ведомству армянской стороной.
Ввоз томатов и перцев из Армавирской области Армении был запрещен с 14 декабря 2020 года из-за выявления в продукции вируса мозаики пепино.