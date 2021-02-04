https://ria.ru/20210204/tikhanovskaya-1596087305.html

Новый посол США в Белоруссии встретилась с Тихановской

Новый посол США в Белоруссии встретилась с Тихановской

Посол США в Белоруссии Джули Фишер встретилась с лидером белорусской оппозиции, экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, выехавшей после... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T20:35

2021-02-04T20:35

2021-02-04T20:35

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

сша

литва

в мире

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МИНСК, 4 фев - РИА Новости. Посол США в Белоруссии Джули Фишер встретилась с лидером белорусской оппозиции, экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, выехавшей после избирательной кампании в Литву, сообщила американская дипмиссия в Минске."На встрече с Тихановской назначенный посол Фишер подтвердила, что Соединенные Штаты будут продолжать защищать народ Беларуси и всех людей, которые сталкиваются с огромной жестокостью при осуществлении своих основных свобод", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.В свою очередь пресс-служба Тихановской также сообщает о встрече с Фишер. "Для меня большая честь приветствовать нового посла США в Беларуси. Дружба с США имеет очень большое значение для белорусского народа и его стремления к демократическому будущему", - приводятся слова Тихановской со встречи в ее Telegram-канале.В конце декабря 2020 года Фишер была приведена к присяге в качестве посла США в Белоруссии. Пока посольства стран возглавляют поверенные, после того как США и Белоруссия взаимно отозвали послов в 2008 году.Ранее на этой неделе Фишер в Варшаве встретилась с руководителем белорусского оппозиционного народного антикризисного управления и членом президиума координационного совета оппозиции Павлом Латушко, они обсудили политический кризис в республике и возможную поддержку Вашингтона.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем выборов Тихановскую. Правоохранители заявляют об уменьшении числа участников протестов и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. В совете отвергают эти обвинения, заявляя, что действуют в рамках законодательства. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/tikhanovskaya-1595633323.html

https://ria.ru/20210131/tikhanovskaya-1595358481.html

белоруссия

сша

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, сша, литва, в мире