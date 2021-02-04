https://ria.ru/20210204/sud-1595994018.html
Срок участнику беспорядков в Москве, бросившему урну в полицию, сократили
Срок участнику беспорядков в Москве, бросившему урну в полицию, сократили
Второй кассационный суд снизил на три месяца срок приговора участнику несанкционированной акции в Москве в 2019-м Евгению Коваленко, получившему 3,5 года... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:51
2021-02-04T12:51
2021-02-04T12:51
москва
брянская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/103890/55/1038905552_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_e621729b558e1a22121eccf7a3a88df5.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Второй кассационный суд снизил на три месяца срок приговора участнику несанкционированной акции в Москве в 2019-м Евгению Коваленко, получившему 3,5 года колонии за бросок мусорного бака в сторону полицейских, сообщил РИА Новости его адвокат Мансур Гильманов."Сегодня кассация снизила срок отбывания наказания на три месяца Евгению Коваленко. В ближайшее время мы будем обжаловать отказ суда выпустить его по УДО", - сказал собеседник агентства.В январе Клинцовский суд отказался выпустить условно-досрочно из колонии в Брянской области Коваленко, которому еще предстоит отбывать наказание около года.Коваленко обвинялся в двух эпизодах применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья. По данным следствия, в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года он сначала потянул полицейского за бронежилет и толкнул, чтобы помешать задержанию другого участника акции, а позже бросил в сторону сотрудников полиции мусорный бак.Признанный потерпевшим страж закона пояснил в суде, что от удара урны и падения от толчка он испытал "сильную физическую боль в районе поясницы". Виновным себя Коваленко не признал, заявил, что хотел помочь другим митингующим избежать задержания, а урну кинул из-за досады.Мещанский суд столицы приговорил Коваленко к 3,5 годам колонии общего режима, обвинение требовало пяти лет. Впоследствии Мосгорсуд признал решение законным.
https://ria.ru/20210119/sud-1593689612.html
https://ria.ru/20210204/zaderzhanie-1595980251.html
москва
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/103890/55/1038905552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9af7b528db48ed2f9d285830ce811a0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, брянская область, происшествия
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости.
Второй кассационный суд снизил на три месяца срок приговора участнику несанкционированной акции в Москве
в 2019-м Евгению Коваленко, получившему 3,5 года колонии за бросок мусорного бака в сторону полицейских, сообщил РИА Новости его адвокат Мансур Гильманов.
"Сегодня кассация снизила срок отбывания наказания на три месяца Евгению Коваленко. В ближайшее время мы будем обжаловать отказ суда выпустить его по УДО", - сказал собеседник агентства.
В январе Клинцовский суд отказался выпустить условно-досрочно из колонии в Брянской области
Коваленко, которому еще предстоит отбывать наказание около года.
Коваленко обвинялся в двух эпизодах применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья. По данным следствия, в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года он сначала потянул полицейского за бронежилет и толкнул, чтобы помешать задержанию другого участника акции, а позже бросил в сторону сотрудников полиции мусорный бак.
Признанный потерпевшим страж закона пояснил в суде, что от удара урны и падения от толчка он испытал "сильную физическую боль в районе поясницы". Виновным себя Коваленко не признал, заявил, что хотел помочь другим митингующим избежать задержания, а урну кинул из-за досады.
Мещанский суд столицы приговорил Коваленко к 3,5 годам колонии общего режима, обвинение требовало пяти лет. Впоследствии Мосгорсуд признал решение законным.