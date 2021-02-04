https://ria.ru/20210204/sud-1595994018.html

Срок участнику беспорядков в Москве, бросившему урну в полицию, сократили

Срок участнику беспорядков в Москве, бросившему урну в полицию, сократили

Второй кассационный суд снизил на три месяца срок приговора участнику несанкционированной акции в Москве в 2019-м Евгению Коваленко, получившему 3,5 года... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T12:51

2021-02-04T12:51

2021-02-04T12:51

москва

брянская область

происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Второй кассационный суд снизил на три месяца срок приговора участнику несанкционированной акции в Москве в 2019-м Евгению Коваленко, получившему 3,5 года колонии за бросок мусорного бака в сторону полицейских, сообщил РИА Новости его адвокат Мансур Гильманов."Сегодня кассация снизила срок отбывания наказания на три месяца Евгению Коваленко. В ближайшее время мы будем обжаловать отказ суда выпустить его по УДО", - сказал собеседник агентства.В январе Клинцовский суд отказался выпустить условно-досрочно из колонии в Брянской области Коваленко, которому еще предстоит отбывать наказание около года.Коваленко обвинялся в двух эпизодах применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья. По данным следствия, в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года он сначала потянул полицейского за бронежилет и толкнул, чтобы помешать задержанию другого участника акции, а позже бросил в сторону сотрудников полиции мусорный бак.Признанный потерпевшим страж закона пояснил в суде, что от удара урны и падения от толчка он испытал "сильную физическую боль в районе поясницы". Виновным себя Коваленко не признал, заявил, что хотел помочь другим митингующим избежать задержания, а урну кинул из-за досады.Мещанский суд столицы приговорил Коваленко к 3,5 годам колонии общего режима, обвинение требовало пяти лет. Впоследствии Мосгорсуд признал решение законным.

https://ria.ru/20210119/sud-1593689612.html

https://ria.ru/20210204/zaderzhanie-1595980251.html

москва

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, брянская область, происшествия