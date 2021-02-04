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Срок участнику беспорядков в Москве, бросившему урну в полицию, сократили
Срок участнику беспорядков в Москве, бросившему урну в полицию, сократили
Второй кассационный суд снизил на три месяца срок приговора участнику несанкционированной акции в Москве в 2019-м Евгению Коваленко, получившему 3,5 года... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:51
2021-02-04T12:51
москва
брянская область
происшествия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Второй кассационный суд снизил на три месяца срок приговора участнику несанкционированной акции в Москве в 2019-м Евгению Коваленко, получившему 3,5 года колонии за бросок мусорного бака в сторону полицейских, сообщил РИА Новости его адвокат Мансур Гильманов."Сегодня кассация снизила срок отбывания наказания на три месяца Евгению Коваленко. В ближайшее время мы будем обжаловать отказ суда выпустить его по УДО", - сказал собеседник агентства.В январе Клинцовский суд отказался выпустить условно-досрочно из колонии в Брянской области Коваленко, которому еще предстоит отбывать наказание около года.Коваленко обвинялся в двух эпизодах применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья. По данным следствия, в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года он сначала потянул полицейского за бронежилет и толкнул, чтобы помешать задержанию другого участника акции, а позже бросил в сторону сотрудников полиции мусорный бак.Признанный потерпевшим страж закона пояснил в суде, что от удара урны и падения от толчка он испытал "сильную физическую боль в районе поясницы". Виновным себя Коваленко не признал, заявил, что хотел помочь другим митингующим избежать задержания, а урну кинул из-за досады.Мещанский суд столицы приговорил Коваленко к 3,5 годам колонии общего режима, обвинение требовало пяти лет. Впоследствии Мосгорсуд признал решение законным.
https://ria.ru/20210119/sud-1593689612.html
https://ria.ru/20210204/zaderzhanie-1595980251.html
москва
брянская область
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москва, брянская область, происшествия

Срок участнику беспорядков в Москве, бросившему урну в полицию, сократили

12:51 04.02.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Второй кассационный суд снизил на три месяца срок приговора участнику несанкционированной акции в Москве в 2019-м Евгению Коваленко, получившему 3,5 года колонии за бросок мусорного бака в сторону полицейских, сообщил РИА Новости его адвокат Мансур Гильманов.
"Сегодня кассация снизила срок отбывания наказания на три месяца Евгению Коваленко. В ближайшее время мы будем обжаловать отказ суда выпустить его по УДО", - сказал собеседник агентства.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 15:04
Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
В январе Клинцовский суд отказался выпустить условно-досрочно из колонии в Брянской области Коваленко, которому еще предстоит отбывать наказание около года.
Коваленко обвинялся в двух эпизодах применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья. По данным следствия, в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года он сначала потянул полицейского за бронежилет и толкнул, чтобы помешать задержанию другого участника акции, а позже бросил в сторону сотрудников полиции мусорный бак.
Признанный потерпевшим страж закона пояснил в суде, что от удара урны и падения от толчка он испытал "сильную физическую боль в районе поясницы". Виновным себя Коваленко не признал, заявил, что хотел помочь другим митингующим избежать задержания, а урну кинул из-за досады.
Мещанский суд столицы приговорил Коваленко к 3,5 годам колонии общего режима, обвинение требовало пяти лет. Впоследствии Мосгорсуд признал решение законным.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
11:55
Участника акции 23 января в Москве задержали за нападение на полицейского
 
МоскваБрянская областьПроисшествия
 
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