Омбудсмен Москвы проверит данные о переполненных камерах в спецприемнике
12:19 04.02.2021 (обновлено: 12:58 04.02.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции задерживают участников несогласованной акции сторонников Алексея Навального у СИЗО "Матросская Тишина" в Москве
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что проверяет информацию из СМИ об очередях из автозаков перед спецприемником в деревне Сахарово в Новой Москве.
Ранее в СМИ появилась информация о возникновении очередей из автозаков с арестованными после несогласованных акций перед спецприемником в Сахарово.
"Мы слышали об этом из СМИ, проверяем информацию, так это или нет", - сказала Потяева.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".