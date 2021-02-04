https://ria.ru/20210204/sakharovo-1595986777.html

Омбудсмен Москвы проверит данные о переполненных камерах в спецприемнике

Омбудсмен Москвы проверит данные о переполненных камерах в спецприемнике

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что проверяет информацию из СМИ об очередях из автозаков перед спецприемником в РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T12:19

2021-02-04T12:19

2021-02-04T12:58

россия

новая москва

дмитрий медведев

дмитрий песков

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общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что проверяет информацию из СМИ об очередях из автозаков перед спецприемником в деревне Сахарово в Новой Москве.Ранее в СМИ появилась информация о возникновении очередей из автозаков с арестованными после несогласованных акций перед спецприемником в Сахарово."Мы слышали об этом из СМИ, проверяем информацию, так это или нет", - сказала Потяева.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210203/spisok-1595939059.html

https://ria.ru/20210203/zhurnalist-1595831227.html

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2021

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россия, новая москва, дмитрий медведев, дмитрий песков, владимир путин, общество