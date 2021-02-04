https://ria.ru/20210204/pozhar-1595965809.html

Жители многоэтажки в Ростове-на-Дону, где сгорел магазин, вернутся домой

Жители многоэтажки в Ростове-на-Дону, где сгорел магазин, вернутся домой

Жители девятиэтажного дома в Ростове-на-Дону, где в магазине на первом этаже произошел пожар, возвращаются в свои квартиры, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T10:34

2021-02-04T10:34

2021-02-04T10:34

россия

ростовская область

ростов-на-дону

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_4ae6be93f029c6b94f48fe7de4388f25.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев – РИА Новости. Жители девятиэтажного дома в Ростове-на-Дону, где в магазине на первом этаже произошел пожар, возвращаются в свои квартиры, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Пожар в магазине "Кооператор Дона" произошел около 3.30 (мск) четверга. Возгоранию был присвоен второй номер сложности. Позже огонь удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, в 6.18 открытое горение было ликвидировано. Из дома эвакуировали 219 человек."В настоящее время эвакуированные возвращаются в дом", - сказал представитель ведомства.По информации администрации города, некоторые жильцы надышались дымом. Им была оказана первая медицинская помощь. В доме уже восстановлена подача электроэнергии.

https://ria.ru/20210203/pozhary-1595876583.html

россия

ростовская область

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия