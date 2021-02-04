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Жители многоэтажки в Ростове-на-Дону, где сгорел магазин, вернутся домой
Жители многоэтажки в Ростове-на-Дону, где сгорел магазин, вернутся домой
Жители девятиэтажного дома в Ростове-на-Дону, где в магазине на первом этаже произошел пожар, возвращаются в свои квартиры, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T10:34
2021-02-04T10:34
россия
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев – РИА Новости. Жители девятиэтажного дома в Ростове-на-Дону, где в магазине на первом этаже произошел пожар, возвращаются в свои квартиры, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Пожар в магазине "Кооператор Дона" произошел около 3.30 (мск) четверга. Возгоранию был присвоен второй номер сложности. Позже огонь удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, в 6.18 открытое горение было ликвидировано. Из дома эвакуировали 219 человек."В настоящее время эвакуированные возвращаются в дом", - сказал представитель ведомства.По информации администрации города, некоторые жильцы надышались дымом. Им была оказана первая медицинская помощь. В доме уже восстановлена подача электроэнергии.
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россия, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

Жители многоэтажки в Ростове-на-Дону, где сгорел магазин, вернутся домой

10:34 04.02.2021
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев – РИА Новости. Жители девятиэтажного дома в Ростове-на-Дону, где в магазине на первом этаже произошел пожар, возвращаются в свои квартиры, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Пожар в магазине "Кооператор Дона" произошел около 3.30 (мск) четверга. Возгоранию был присвоен второй номер сложности. Позже огонь удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, в 6.18 открытое горение было ликвидировано. Из дома эвакуировали 219 человек.
"В настоящее время эвакуированные возвращаются в дом", - сказал представитель ведомства.
По информации администрации города, некоторые жильцы надышались дымом. Им была оказана первая медицинская помощь. В доме уже восстановлена подача электроэнергии.
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