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Новые правила охоты начали действовать в Подмосковье
Новые правила охоты начали действовать в Подмосковье
Новая редакция правил охоты начала действовать на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:56
2021-02-04T12:56
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Новая редакция правил охоты начала действовать на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.Он также добавил, что появились нововведения для любителей охоты в темное время суток."Обязательно применение одежды со светоотражающими элементами. Можно использовать световые устройства, тепловизоры, приборы ночного видения при охоте на копытных, медведей, волка, шакала, лисицу, енотовидную собаку, барсука, бобра. Но охотник должен быть в одежде со светоотражающими элементами, чтобы не допустить несчастных случаев", - добавил ВоскресенскийКроме того, для охоты на пернатую дичь запрещено огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и нарезные стволы комбинированного оружия. Исключение сделали для любительской и спортивной охоты на глухаря, рябчика, тетерева. Охотиться на зайца, дикого кролика, белку, горностая и еще некоторых животных патронами более 5,7 миллиметрового калибра нельзя. Для охоты на сурков, бобров, барсука, росомаху, предельный калибр равен 8 миллиметров.
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московская область (подмосковье)

Новые правила охоты начали действовать в Подмосковье

12:56 04.02.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынМужчины во время охоты
Мужчины во время охоты - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Новая редакция правил охоты начала действовать на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.
"Введено понятие охоты как деятельности, связанной с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов. К охоте приравняли нахождение в охотничьих угодьях физлиц с орудиями охоты или продукцией охоты, собаками охотничьих пород", - приводятся слова исполняющего обязанности главы ведомства Сергея Воскресенского.
Он также добавил, что появились нововведения для любителей охоты в темное время суток.
"Обязательно применение одежды со светоотражающими элементами. Можно использовать световые устройства, тепловизоры, приборы ночного видения при охоте на копытных, медведей, волка, шакала, лисицу, енотовидную собаку, барсука, бобра. Но охотник должен быть в одежде со светоотражающими элементами, чтобы не допустить несчастных случаев", - добавил Воскресенский
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Кроме того, для охоты на пернатую дичь запрещено огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и нарезные стволы комбинированного оружия. Исключение сделали для любительской и спортивной охоты на глухаря, рябчика, тетерева. Охотиться на зайца, дикого кролика, белку, горностая и еще некоторых животных патронами более 5,7 миллиметрового калибра нельзя. Для охоты на сурков, бобров, барсука, росомаху, предельный калибр равен 8 миллиметров.
"Запрещено стрелять в добычу ближе, чем на 200 метров. Запрещено также стрелять на шум, шорох, если цель не видна, а также, если дичь села на провода, дорожные знаки или рекламные конструкции", - заключил Воскресенский.
 
Московская область (Подмосковье)
 
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