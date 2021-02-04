https://ria.ru/20210204/okhota-1595995569.html

Новые правила охоты начали действовать в Подмосковье

Новые правила охоты начали действовать в Подмосковье

Новая редакция правил охоты начала действовать на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T12:56

2021-02-04T12:56

2021-02-04T12:56

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Новая редакция правил охоты начала действовать на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.Он также добавил, что появились нововведения для любителей охоты в темное время суток."Обязательно применение одежды со светоотражающими элементами. Можно использовать световые устройства, тепловизоры, приборы ночного видения при охоте на копытных, медведей, волка, шакала, лисицу, енотовидную собаку, барсука, бобра. Но охотник должен быть в одежде со светоотражающими элементами, чтобы не допустить несчастных случаев", - добавил ВоскресенскийКроме того, для охоты на пернатую дичь запрещено огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и нарезные стволы комбинированного оружия. Исключение сделали для любительской и спортивной охоты на глухаря, рябчика, тетерева. Охотиться на зайца, дикого кролика, белку, горностая и еще некоторых животных патронами более 5,7 миллиметрового калибра нельзя. Для охоты на сурков, бобров, барсука, росомаху, предельный калибр равен 8 миллиметров.

https://ria.ru/20210203/dorogi-1595884224.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)