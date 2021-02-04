https://ria.ru/20210204/moshenniki-1596002117.html

Сбербанк рассказал, как не стать жертвой мошенников при покупках онлайн

Сбербанк рассказал, как не стать жертвой мошенников при покупках онлайн

Сбербанк рекомендует при покупках в интернете внимательно проверять название сайта торговой площадки, при этом не стоит переводить общение с продавцами в... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T13:29

2021-02-04T13:29

2021-02-04T13:29

сбербанк россии

общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Сбербанк рекомендует при покупках в интернете внимательно проверять название сайта торговой площадки, при этом не стоит переводить общение с продавцами в сторонние мессенджеры и вводить данные своей карты на других сайтах по совету продавца."В первую очередь обращайте внимание на название сайта. Если оно кажется вам знакомым и похожим на известный бренд, убедитесь, что оно в точности совпадает с официальным названием. Если найдете хоть малейшие отличия от оригинала, к примеру, в нескольких или одной букве, воздержитесь от покупок на этом сайте", - говорит эксперт из управления противодействия кибермошенничеству банка Азима Раджабова в видеоролике в Telegram-канале Сбербанка.При покупке на сайте с бесплатными объявлениями стоит с осторожностью отнестись к предложению продавца продолжить общение в мессенджере. Также не стоит вводить данные своей банковской карты на сторонних сайтах, которые может посоветовать продавец. "Это мошенник, а ссылка ведет на поддельный сайт, где вы потеряете свои деньги", - предупреждает эксперт.Доставка товара также должна проходить только через официальный сайт торговой площадки, - переход на сторонние сайты транспортных компаний может обернуться тем, что "вы переведете свои деньги в карман мошенника, а товара так и не дождетесь", сказала Раджабова.Злоумышленники для получения средств россиян также могут выслать ссылку на сайт якобы технической поддержки, где постараются убедить покупателя, что на сайте произошел технический сбой, и оплату можно совершить только по присланной ссылке. Это также обман, предупредила эксперт."Будьте бдительны и не доверяйте подобным предлогам", - заключила Раджабова.

https://radiosputnik.ria.ru/20210125/moshenniki-1594454499.html

https://ria.ru/20210204/karta-1595986601.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, общество