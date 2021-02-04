https://ria.ru/20210204/metro-1595948003.html

Названа причина остановки поездов на "фиолетовой" ветке московского метро

Названа причина остановки поездов на "фиолетовой" ветке московского метро

Причиной остановленного движения поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро оказался сломанный состав, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T06:42

2021-02-04T06:42

2021-02-04T06:42

россия

метро

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Причиной остановленного движения поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро оказался сломанный состав, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Ранее сообщалось, что движение поездов приостановлено на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции "Планерная" до станции "Октябрьское поле" из-за проверки инфраструктуры.Как сообщили в дептрансе, движение на участке "Планерная" – "Октябрьское поле" планируется восстановить к 7 часам утра.

https://ria.ru/20210203/metro-1595823491.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, метро, москва, происшествия