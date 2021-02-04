https://ria.ru/20210204/metro-1595948003.html
Названа причина остановки поездов на "фиолетовой" ветке московского метро
Названа причина остановки поездов на "фиолетовой" ветке московского метро
Причиной остановленного движения поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро оказался сломанный состав, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T06:42
2021-02-04T06:42
2021-02-04T06:42
россия
метро
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Причиной остановленного движения поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро оказался сломанный состав, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Ранее сообщалось, что движение поездов приостановлено на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции "Планерная" до станции "Октябрьское поле" из-за проверки инфраструктуры.Как сообщили в дептрансе, движение на участке "Планерная" – "Октябрьское поле" планируется восстановить к 7 часам утра.
https://ria.ru/20210203/metro-1595823491.html
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россия, метро, москва, происшествия
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Причиной остановленного движения поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро оказался сломанный состав, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что движение поездов приостановлено на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции "Планерная" до станции "Октябрьское поле" из-за проверки инфраструктуры.
"СЗАО, перегон "Планерная" - "Октябрьское поле". Сломался состав в тоннеле. Нет движения от "Планерной" до полей в сторону центра. Пущены компенсационные маршруты Мосгортранса", - сообщил собеседник агентства.
Как сообщили в дептрансе, движение на участке "Планерная" – "Октябрьское поле" планируется восстановить к 7 часам утра.