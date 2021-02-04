https://ria.ru/20210204/literatura-1596053241.html

Онлайн-конференция о международном фестивале "Книжный маяк Петербурга"

Онлайн-конференция о международном фестивале "Книжный маяк Петербурга"

10 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвящённая международному фестивалю "Книжный маяк Петербурга".

2021-02-04T17:12

2021-02-04T17:12

2021-02-04T17:15

анонсы

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Задать вопросУчастники:- президент Российского книжного союза Сергей СТЕПАШИН;- вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр БЕЛЬСКИЙ;- генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений КАПЬЕВ; - продюсер, писатель Олег РОЙ; - основатель петербургской книжной сети "Буквоед", инициатор Фестиваля "Книжный маяк Петербурга" Денис КОТОВ;- писатель, Александра МАРИНИНА;- директор фестиваля "Российская креативная неделя", директор ФГБУ Роскультцентр Марина АБРАМОВА.12 – 14 февраля в Санкт-Петербурге состоится фестиваль-праздник для всех любителей литературы, поэзии и музыки "Книжный маяк Петербурга". В этом году фестиваль посвящен объединению книжников, технологиям будущего в книжной сфере и юбилею Ф.М. Достоевского.В чем особенность мероприятия в этом году? Кто уже подтвердил свое участие? Какова основная тематика мероприятий?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы