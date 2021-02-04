Онлайн-конференция о международном фестивале "Книжный маяк Петербурга"
17:12 04.02.2021 (обновлено: 17:15 04.02.2021)
10 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвящённая международному фестивалю "Книжный маяк Петербурга".
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Участники:
- президент Российского книжного союза Сергей СТЕПАШИН;
- вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр БЕЛЬСКИЙ;
- генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений КАПЬЕВ;
- продюсер, писатель Олег РОЙ;
- основатель петербургской книжной сети "Буквоед", инициатор Фестиваля "Книжный маяк Петербурга" Денис КОТОВ;
- писатель, Александра МАРИНИНА;
- директор фестиваля "Российская креативная неделя", директор ФГБУ Роскультцентр Марина АБРАМОВА.
12 – 14 февраля в Санкт-Петербурге состоится фестиваль-праздник для всех любителей литературы, поэзии и музыки "Книжный маяк Петербурга". В этом году фестиваль посвящен объединению книжников, технологиям будущего в книжной сфере и юбилею Ф.М. Достоевского.
В чем особенность мероприятия в этом году? Кто уже подтвердил свое участие? Какова основная тематика мероприятий?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент Российского книжного союза Сергей СТЕПАШИН;
- вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр БЕЛЬСКИЙ;
- генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений КАПЬЕВ;
- продюсер, писатель Олег РОЙ;
- основатель петербургской книжной сети "Буквоед", инициатор Фестиваля "Книжный маяк Петербурга" Денис КОТОВ;
- писатель, Александра МАРИНИНА;
- директор фестиваля "Российская креативная неделя", директор ФГБУ Роскультцентр Марина АБРАМОВА.
12 – 14 февраля в Санкт-Петербурге состоится фестиваль-праздник для всех любителей литературы, поэзии и музыки "Книжный маяк Петербурга". В этом году фестиваль посвящен объединению книжников, технологиям будущего в книжной сфере и юбилею Ф.М. Достоевского.
В чем особенность мероприятия в этом году? Кто уже подтвердил свое участие? Какова основная тематика мероприятий?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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