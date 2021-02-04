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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210204/koronavirus-1596070707.html
Собянин спрогнозировал сроки снятия ограничений из-за COVID-19 в Москве
Собянин спрогнозировал сроки снятия ограничений из-за COVID-19 в Москве
Основные ограничения по коронавирусу могут снять к маю, если сохранится положительный тренд в ситуации с COVID-19. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T18:37
2021-02-04T19:49
туризм
новости - туризм
анна попова
российский фонд прямых инвестиций
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
сергей собянин
москва
распространение коронавируса
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Основные ограничения по коронавирусу могут снять к маю, если сохранится положительный тренд в ситуации с COVID-19. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил мэр столицы Сергей Собянин."Я думаю, что планы на лето будут зависеть не только от нас. Думаю, что в России все будет более нормально к лету, а как будет в других странах — я не знаю", — сказал Собянин.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация будет полностью под контролем, когда иммунитет сформируется у 60 процентов россиян. В середине января доля граждан с иммунитетом, по ее словам, составляла не менее 25 процентов от населения во всех регионах.Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января.В России сейчас можно привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.С начала марта можно будет сделать прививку препаратом от новосибирского центра "Вектор" — "ЭпиВакКорона", а в начале апреля начнется применение "Ковивака" Центра имени Чумакова, если препарат успешно пройдет регистрацию в феврале, рассказала ранее Попова.В январе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первом квартале этого года в медицинские учреждения поступит еще более 17 миллионов доз вакцины от коронавируса. Это позволит привить порядка 20 миллионов россиян.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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туризм, новости - туризм, анна попова, российский фонд прямых инвестиций, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, сергей собянин, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Собянин спрогнозировал сроки снятия ограничений из-за COVID-19 в Москве

18:37 04.02.2021 (обновлено: 19:49 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Основные ограничения по коронавирусу могут снять к маю, если сохранится положительный тренд в ситуации с COVID-19. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Я думаю, что планы на лето будут зависеть не только от нас. Думаю, что в России все будет более нормально к лету, а как будет в других странах — я не знаю", — сказал Собянин.
Прохожие в защитных масках в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
Вчера, 18:27Распространение коронавируса
В Центре Гамалеи спрогнозировали снятие ограничений в России
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация будет полностью под контролем, когда иммунитет сформируется у 60 процентов россиян. В середине января доля граждан с иммунитетом, по ее словам, составляла не менее 25 процентов от населения во всех регионах.
Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января.
В России сейчас можно привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.
С начала марта можно будет сделать прививку препаратом от новосибирского центра "Вектор" — "ЭпиВакКорона", а в начале апреля начнется применение "Ковивака" Центра имени Чумакова, если препарат успешно пройдет регистрацию в феврале, рассказала ранее Попова.
В январе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первом квартале этого года в медицинские учреждения поступит еще более 17 миллионов доз вакцины от коронавируса. Это позволит привить порядка 20 миллионов россиян.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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