https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595977740.html

В Москве за сутки госпитализировали 908 больных с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 908 больных с COVID-19

За последние сутки в Москве госпитализированы 908 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T11:41

2021-02-04T11:41

2021-02-04T11:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 908 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Отмечается, что выздоровели еще 5324 пациента после лечения от коронавирусной инфекции. Всего число вылечившихся увеличилось до 835 168."В Москве выявлено 2095 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 908 человек", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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