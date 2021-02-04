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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595958576.html
В России создали "эталонный" штамм коронавируса для улучшения тест-систем
В России создали "эталонный" штамм коронавируса для улучшения тест-систем
Специалисты Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи создали "стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2", его РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T09:40
2021-02-04T11:27
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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общество
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Специалисты Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи создали "стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2", его утвердил Росстандарт, сообщила пресс-служба Минздрава."Это позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 к одному "знаменателю", — отметила руководитель лаборатории биоинформационных технологий метрологической службы Росстандарта Елена Кулябина.Предполагается, что образец позволит эффективнее лечить болезнь, разрабатывать новые препараты, а также отслеживать мутации вируса в окружающей среде.Известны несколько штаммов SARS-CoV-2, среди них мутации, выявленные в Великобритании, ЮАР, Бразилии и США. Предварительные исследования показали, что некоторые из них более заразны, но у исследователей нет данных о том, что они опаснее с точки зрения смертности или тяжести течения COVID-19.Как сообщили ранее в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, в России не выявили этих штаммов. В выборку исследования вошли 56 регионов, ученые проанализировали 1547 геномов коронавирусов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), общество

В России создали "эталонный" штамм коронавируса для улучшения тест-систем

09:40 04.02.2021 (обновлено: 11:27 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Специалисты Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи создали "стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2", его утвердил Росстандарт, сообщила пресс-служба Минздрава.
"Это позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 к одному "знаменателю", — отметила руководитель лаборатории биоинформационных технологий метрологической службы Росстандарта Елена Кулябина.
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Названы три причины, почему часть людей не заражается коронавирусом
Предполагается, что образец позволит эффективнее лечить болезнь, разрабатывать новые препараты, а также отслеживать мутации вируса в окружающей среде.
Известны несколько штаммов SARS-CoV-2, среди них мутации, выявленные в Великобритании, ЮАР, Бразилии и США. Предварительные исследования показали, что некоторые из них более заразны, но у исследователей нет данных о том, что они опаснее с точки зрения смертности или тяжести течения COVID-19.
Как сообщили ранее в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, в России не выявили этих штаммов. В выборку исследования вошли 56 регионов, ученые проанализировали 1547 геномов коронавирусов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Общество
 
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