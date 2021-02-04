https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595958576.html

В России создали "эталонный" штамм коронавируса для улучшения тест-систем

В России создали "эталонный" штамм коронавируса для улучшения тест-систем

Специалисты Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи создали "стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2", его РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T09:40

2021-02-04T09:40

2021-02-04T11:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

общество

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Специалисты Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи создали "стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2", его утвердил Росстандарт, сообщила пресс-служба Минздрава."Это позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 к одному "знаменателю", — отметила руководитель лаборатории биоинформационных технологий метрологической службы Росстандарта Елена Кулябина.Предполагается, что образец позволит эффективнее лечить болезнь, разрабатывать новые препараты, а также отслеживать мутации вируса в окружающей среде.Известны несколько штаммов SARS-CoV-2, среди них мутации, выявленные в Великобритании, ЮАР, Бразилии и США. Предварительные исследования показали, что некоторые из них более заразны, но у исследователей нет данных о том, что они опаснее с точки зрения смертности или тяжести течения COVID-19.Как сообщили ранее в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, в России не выявили этих штаммов. В выборку исследования вошли 56 регионов, ученые проанализировали 1547 геномов коронавирусов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595948265.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), общество