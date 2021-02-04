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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595947053.html
Инфекционист назвал три причины, не дающие заразиться коронавирусом
Инфекционист назвал три причины, не дающие заразиться коронавирусом
Некоторые люди могут не заболевать COVID-19, так как уже переболели другой разновидностью коронавируса, недавно перенесли вирусную инфекцию или обладают местным РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T05:45
2021-02-04T05:45
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
рудн
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бразилия
общество
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Некоторые люди могут не заболевать COVID-19, так как уже переболели другой разновидностью коронавируса, недавно перенесли вирусную инфекцию или обладают местным иммунитетом, рассказал в беседе с РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Как объяснил специалист, наличие антител свидетельствует, что организм встречался с возбудителем заболеваниям. При этом некоторые люди не восприимчивы к болезням, например, к ВИЧ.По его словам, первая версия связана с наличием перекрестного иммунитета, то есть человек уже сталкивался с заболеванием, вызванным другим коронавирусом. Второе предположение —перед встречей с COVID-19 человек уже перенес какую-то вирусную инфекцию, и это стало причиной повышения уровня интерферонов. Если их очень много, то снижается восприимчивость к вирусным инфекциям.Третья версия связана с возможным существованием местных элементов иммунитетов, иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей. Какой из этих механизмов работает, является предметом научной дискуссии, добавил эксперт.Естественная защита от коронавирусаРанее ученые из университета Сан-Паулу в Бразилии назвали вырабатываемый в легких гормон мелатонин барьером против коронаиврусной инфекции. О научной работе написал журнал Melatonin Research.Исследователи выяснили, что этот гормон предотвращает экспрессию генов, кодирующих белки в точках входа для вируса — клетках носовых и легочных альвеол и эпителиях. Таким образом, мелатонин предотвращает инфицирование этих тканей и подавляет иммунный ответ, благодаря чему вирус остается в дыхательных путях несколько дней, а затем уходит, чтобы найти другого носителя.По мнению ученых, их открытие позволяет понять, почему некоторые люди не заражаются коронавирусной инфекцией, а другие переносят его бессимптомно, даже имя при этом положительный ПЦР-тест. Кроме того, исследователи высказали уверенность, что назальные капли или спрей с мелатонином можно использовать для предотвращения развития COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210203/koronavirus-1595873136.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, рудн, сан-паулу (город), бразилия, общество

Инфекционист назвал три причины, не дающие заразиться коронавирусом

05:45 04.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Некоторые люди могут не заболевать COVID-19, так как уже переболели другой разновидностью коронавируса, недавно перенесли вирусную инфекцию или обладают местным иммунитетом, рассказал в беседе с РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Как объяснил специалист, наличие антител свидетельствует, что организм встречался с возбудителем заболеваниям. При этом некоторые люди не восприимчивы к болезням, например, к ВИЧ.

"При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, — это еще на этапе научной дискуссии", — сказал Вознесенский.

По его словам, первая версия связана с наличием перекрестного иммунитета, то есть человек уже сталкивался с заболеванием, вызванным другим коронавирусом. Второе предположение —перед встречей с COVID-19 человек уже перенес какую-то вирусную инфекцию, и это стало причиной повышения уровня интерферонов. Если их очень много, то снижается восприимчивость к вирусным инфекциям.
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Третья версия связана с возможным существованием местных элементов иммунитетов, иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей. Какой из этих механизмов работает, является предметом научной дискуссии, добавил эксперт.

Естественная защита от коронавируса

Ранее ученые из университета Сан-Паулу в Бразилии назвали вырабатываемый в легких гормон мелатонин барьером против коронаиврусной инфекции. О научной работе написал журнал Melatonin Research.
Исследователи выяснили, что этот гормон предотвращает экспрессию генов, кодирующих белки в точках входа для вируса — клетках носовых и легочных альвеол и эпителиях. Таким образом, мелатонин предотвращает инфицирование этих тканей и подавляет иммунный ответ, благодаря чему вирус остается в дыхательных путях несколько дней, а затем уходит, чтобы найти другого носителя.
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По мнению ученых, их открытие позволяет понять, почему некоторые люди не заражаются коронавирусной инфекцией, а другие переносят его бессимптомно, даже имя при этом положительный ПЦР-тест. Кроме того, исследователи высказали уверенность, что назальные капли или спрей с мелатонином можно использовать для предотвращения развития COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРУДНСан-Паулу (город)БразилияОбщество
 
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