https://ria.ru/20210204/italiya-1596028731.html

В Высшем совете здравоохранения Италии высоко оценили вакцину "Спутник V"

В Высшем совете здравоохранения Италии высоко оценили вакцину "Спутник V"

Президент Высшего совета здравоохранения при минздраве Италии Франко Локателли назвал "исключительно интересными" результаты третьей фазы клинических... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T15:27

2021-02-04T15:27

2021-02-04T15:27

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

the lancet

astrazeneca

италия

в мире

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РИМ, 4 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Президент Высшего совета здравоохранения при минздраве Италии Франко Локателли назвал "исключительно интересными" результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины "Спутник V" и призвал в этой связи подходить к вопросу о применении любых препаратов от COVID-19 без предубеждений, руководствуясь данными об их безопасности и эффективности."Что касается российской вакцины "Спутник V", то публикация, появившаяся несколько дней назад в журнале The Lancet, является исключительно интересной", - заявил в четверг один из высших руководителей итальянского здравоохранения в прямом эфире новостного телеканала SkyTg24."Я полагаю, что мы должны подходить к любой вакцине с позиции, которую я бы определил как "светскую". А именно: мы должны оценивать их уровень безопасности и эффективности посредством строгого анализа, который гарантируют европейский и итальянский регулирующие органы, и выносить оценки на основании научных публикаций, которые будут делаться", - подчеркнул Локателли.Ранее авторитетный научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований вакцина продемонстрировала высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности. Эффективность вакцины составила 91,6%, она предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Российский фонд прямых инвестиций в январе подал заявление о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС.В последнее время в Италии заметно вырос интерес к "Спутник V" на фоне существенного сокращения поставок препарата от COVID-19 со стороны американской фармацевтической компании Pfizer. В сложившейся ситуации руководители ряда итальянских областей призвали Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) как можно скорее дать заключение о возможности применения российской вакцины. Такую позицию поддержали многие видные представители научно-медицинского сообщества страны.Однако советник министра здравоохранения Италии по COVID-19 Вальтер Риччарди заявил, что использование "Спутник V" станет возможным в Италии только после одобрения со стороны Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa). В свою очередь Aifa выносит свое решение после заключения ЕМА.Итальянские власти поставили задачу вакцинировать приблизительно 70% населения (около 42 миллионов человек) и добиться образования коллективного иммунитета осенью. По данным минздрава Италии, по состоянию на четверг в стране использовано почти 2,24 миллиона доз вакцин от COVID-19. Однако пока только 867 тысяч человек сделали уже оба укола препарата от коронавируса.По данным Локателли, в феврале в Италии планируется использовать 4 миллиона доз таких вакцин, в марте – 8,3 миллиона и еще 25 миллионов доз во втором квартале 2021 года. Речь идет о препаратах Pfizer/BioNThec, Moderna и AstraZeneca, применение которых уже разрешено ЕМА и Aifa.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210204/sputnik-1596016049.html

https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595991161.html

россия

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, the lancet, astrazeneca , италия, в мире