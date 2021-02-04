Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210204/italiya-1596028731.html
В Высшем совете здравоохранения Италии высоко оценили вакцину "Спутник V"
В Высшем совете здравоохранения Италии высоко оценили вакцину "Спутник V"
Президент Высшего совета здравоохранения при минздраве Италии Франко Локателли назвал "исключительно интересными" результаты третьей фазы клинических... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T15:27
2021-02-04T15:27
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
the lancet
astrazeneca
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595677159_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e664e50459bc0b4c43512588f972cd77.jpg
РИМ, 4 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Президент Высшего совета здравоохранения при минздраве Италии Франко Локателли назвал "исключительно интересными" результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины "Спутник V" и призвал в этой связи подходить к вопросу о применении любых препаратов от COVID-19 без предубеждений, руководствуясь данными об их безопасности и эффективности."Что касается российской вакцины "Спутник V", то публикация, появившаяся несколько дней назад в журнале The Lancet, является исключительно интересной", - заявил в четверг один из высших руководителей итальянского здравоохранения в прямом эфире новостного телеканала SkyTg24."Я полагаю, что мы должны подходить к любой вакцине с позиции, которую я бы определил как "светскую". А именно: мы должны оценивать их уровень безопасности и эффективности посредством строгого анализа, который гарантируют европейский и итальянский регулирующие органы, и выносить оценки на основании научных публикаций, которые будут делаться", - подчеркнул Локателли.Ранее авторитетный научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований вакцина продемонстрировала высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности. Эффективность вакцины составила 91,6%, она предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Российский фонд прямых инвестиций в январе подал заявление о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС.В последнее время в Италии заметно вырос интерес к "Спутник V" на фоне существенного сокращения поставок препарата от COVID-19 со стороны американской фармацевтической компании Pfizer. В сложившейся ситуации руководители ряда итальянских областей призвали Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) как можно скорее дать заключение о возможности применения российской вакцины. Такую позицию поддержали многие видные представители научно-медицинского сообщества страны.Однако советник министра здравоохранения Италии по COVID-19 Вальтер Риччарди заявил, что использование "Спутник V" станет возможным в Италии только после одобрения со стороны Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa). В свою очередь Aifa выносит свое решение после заключения ЕМА.Итальянские власти поставили задачу вакцинировать приблизительно 70% населения (около 42 миллионов человек) и добиться образования коллективного иммунитета осенью. По данным минздрава Италии, по состоянию на четверг в стране использовано почти 2,24 миллиона доз вакцин от COVID-19. Однако пока только 867 тысяч человек сделали уже оба укола препарата от коронавируса.По данным Локателли, в феврале в Италии планируется использовать 4 миллиона доз таких вакцин, в марте – 8,3 миллиона и еще 25 миллионов доз во втором квартале 2021 года. Речь идет о препаратах Pfizer/BioNThec, Moderna и AstraZeneca, применение которых уже разрешено ЕМА и Aifa.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210204/sputnik-1596016049.html
https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595991161.html
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595677159_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_2355f71dc2766919a6d5994c0ccc859a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, the lancet, astrazeneca , италия, в мире

В Высшем совете здравоохранения Италии высоко оценили вакцину "Спутник V"

15:27 04.02.2021
 
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкВакцина от COVID-19 "Гам Ковид Вак" (Спутник V)
Вакцина от COVID-19 Гам Ковид Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РИМ, 4 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Президент Высшего совета здравоохранения при минздраве Италии Франко Локателли назвал "исключительно интересными" результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины "Спутник V" и призвал в этой связи подходить к вопросу о применении любых препаратов от COVID-19 без предубеждений, руководствуясь данными об их безопасности и эффективности.
"Что касается российской вакцины "Спутник V", то публикация, появившаяся несколько дней назад в журнале The Lancet, является исключительно интересной", - заявил в четверг один из высших руководителей итальянского здравоохранения в прямом эфире новостного телеканала SkyTg24.
Ампулы российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
Вчера, 14:30Распространение коронавируса
Греческая газета призвала правительство брать "Спутник V" прямо сейчас
"Я полагаю, что мы должны подходить к любой вакцине с позиции, которую я бы определил как "светскую". А именно: мы должны оценивать их уровень безопасности и эффективности посредством строгого анализа, который гарантируют европейский и итальянский регулирующие органы, и выносить оценки на основании научных публикаций, которые будут делаться", - подчеркнул Локателли.
Ранее авторитетный научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований вакцина продемонстрировала высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности. Эффективность вакцины составила 91,6%, она предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Российский фонд прямых инвестиций в январе подал заявление о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС.
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
Вчера, 12:36Распространение коронавируса
Минздрав Австрии оценил перспективы регистрации "Спутника V" в Евросоюзе
В последнее время в Италии заметно вырос интерес к "Спутник V" на фоне существенного сокращения поставок препарата от COVID-19 со стороны американской фармацевтической компании Pfizer. В сложившейся ситуации руководители ряда итальянских областей призвали Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) как можно скорее дать заключение о возможности применения российской вакцины. Такую позицию поддержали многие видные представители научно-медицинского сообщества страны.
Однако советник министра здравоохранения Италии по COVID-19 Вальтер Риччарди заявил, что использование "Спутник V" станет возможным в Италии только после одобрения со стороны Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa). В свою очередь Aifa выносит свое решение после заключения ЕМА.
Итальянские власти поставили задачу вакцинировать приблизительно 70% населения (около 42 миллионов человек) и добиться образования коллективного иммунитета осенью. По данным минздрава Италии, по состоянию на четверг в стране использовано почти 2,24 миллиона доз вакцин от COVID-19. Однако пока только 867 тысяч человек сделали уже оба укола препарата от коронавируса.
По данным Локателли, в феврале в Италии планируется использовать 4 миллиона доз таких вакцин, в марте – 8,3 миллиона и еще 25 миллионов доз во втором квартале 2021 года. Речь идет о препаратах Pfizer/BioNThec, Moderna и AstraZeneca, применение которых уже разрешено ЕМА и Aifa.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияThe LancetAstraZenecaИталияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Опрос: большинство россиян доверяет отечественным вакцинам
05:49ФБР обыскало дом женщины, замешанной в беспорядках в Капитолии
05:34Невеста внезапно умерла за несколько часов до свадьбы
05:27СМИ: Британия за год выслала из страны трех китайских шпионов
05:06Врачи ищут связь между мутациями COVID-19 и ростом заболеваемости у детей
04:44"Яндекс.Карты" ночью показывают десятибалльные пробки по всей Москве
04:40Россиянка похоронила 11 мужей
04:36Пентагон проведет обзор расположения американских военных по всему миру
04:35В Омске загорелся продуктовый склад
04:07Инфекционист рассказал, когда стоит привиться переболевшим COVID-19
04:02В Магадане сотрудник "Сбербанка" украл у клиентов шесть миллионов рублей
03:42Эксперты объяснили, как Китай "накажет" Украину из-за "Мотор Сичи"
03:33Россия получит линейку двигателей для дронов
03:31В США наказали конгрессвумен, которая внесла импичмент против Байдена
03:21США отвергли обвинения Турции в причастности к попытке переворота
03:07В России испытают электрический авиадвигатель на базе Як-40
03:06В РФ создают противотанковый комплекс, способный сбивать беспилотники
03:02Вильфанд рассказал о похолодании в российских регионах
02:45"Все-таки можете": немецкий журналист оценил эффективность "Спутник V"
02:38Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США
Лента новостейМолния