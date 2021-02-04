https://ria.ru/20210204/italiya-1595964828.html

Туринский мастер по изготовлению гитар рассказал о спросе на инструменты

Туринский мастер по изготовлению гитар рассказал о спросе на инструменты

Итальянцы за время локдауна вернулись к привычке играть на гитаре дома, рассказал РИА Новости владелец единственной в стране мастерской по изготовлению... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T10:28

2021-02-04T10:28

2021-02-04T10:28

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РИМ, 4 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянцы за время локдауна вернулись к привычке играть на гитаре дома, рассказал РИА Новости владелец единственной в стране мастерской по изготовлению классических гитар Роберто Ферраротти. По его словам, минувший год показал прекрасный спрос на эти инструменты, которые его семья производит в Турине более чем сотню лет.Он заявил, что вместе со своим отцом делает чуть менее 900 гитар в год. Ассортимент мастерской включает в себя как базовые модели, которые обойдутся всего в 100 евро, так и инструменты из дорогих пород дерева, цены на которые доходят до 2500 евро. Низкие цены Ферраротти с огорчением объясняет конкуренцией со стороны китайского рынка, несмотря на то что качество инструментов "фабричного" происхождения несравнимо с моделями ручной работы, где материалы и производственный цикл не меняется на протяжении нескольких поколений.Для базовых моделей Роберто использует бук и многослойный "пирог" из тополя в качестве основного материала деки, дорогие же инструменты требуют более ценных пород: это красное дерево махагони, ель и палисандр."Многие, кто хочет купить гитару, ничего в них не понимает и ищет что-нибудь подешевле", - сетует Ферраротти (Roberto Ferrarotti) в связи с обилием инструментов из Китая. "Золотым веком" для его семьи стали 70-е годы прошлого века, когда до прихода на рынок китайских инструментов мастерская Ферраротти насчитывала 10 работников и делала до 10 тысяч гитар в год. Вместе с тем, по его словам, в последние годы интерес к инструментам "made in Italy" просыпается, в том числе благодаря преподавателям музыкальных школ, которые советуют их своим ученикам.Единственная ныне в стране мастерская классических гитар и щипковых инструмента была основана в начале 20 века прадедом Роберто: переехав в Турин с семьей, Луиджи Ферраротти устроился столяром на местную трамвайную фабрику, где изготавливал пассажирские сиденья. Параллельно с работой на заводе Луиджи занимался преподаванием музыки и начал делать гитары и мандолины. Успех как к гитарному мастеру пришел к нему после получения награды на туринской Всемирной выставке 1911 года, после чего он полностью переключился на изготовление музыкальных инструментов.Новое дыхание мастерская Ферраротти получила благодаря коронавирусной пандемии. Достаточно сказать, что договоренность об интервью переносилась дважды – Роберто банально не мог говорить по телефону, так как был занят покраской гитарной деки."За минувший год мы продали столько же, что и в 2019 году, с тем исключением, что мы не работали три месяца. Это чуть менее тысячи инструментов. Во время локдауна народ оказался заперт дома и понемногу снова обратился к игре на гитаре. Можно сказать, эта привычка подрастерялась за последние годы. Много у кого старые гитары хранились в подвалах или на антресолях. Во время карантина люди полезли за ними и выяснили, что они повреждены или испорчены, поэтому их поменяли на новые", - сказал Ферраротти.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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коронавирус covid-19, россия, турин, италия, в мире