https://ria.ru/20210204/aktsii-1596008425.html

СК попросил арестовать жителя Заполярья, ударившего полицейского в Москве

СК попросил арестовать жителя Заполярья, ударившего полицейского в Москве

Следствие ходатайствует об аресте жителя Мурманской области Александра Глушкова, обвиняемого в нападении на полицейского на несогласованной акции в центре... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T13:57

2021-02-04T13:57

2021-02-04T13:57

россия

москва

мурманская область

происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте жителя Мурманской области Александра Глушкова, обвиняемого в нападении на полицейского на несогласованной акции в центре Москвы 23 января, сообщили РИА Новости в Пресненском суде."В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Глушкова А.С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, сроком до 3 апреля", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.По версии следствия, 23 января мужчина, участвовавший в несанкционированном мероприятии у Пушкинской площади, нанес полицейскому несколько ударов по голове и туловищу. Правоохранители установили и задержали жителя Мурманской области, временно находившегося в Московском регионе, на допросе он полностью признал свою вину.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.

https://ria.ru/20210204/sud-1596007202.html

https://ria.ru/20210204/putin-1595996003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, мурманская область, происшествия