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СК попросил арестовать жителя Заполярья, ударившего полицейского в Москве
СК попросил арестовать жителя Заполярья, ударившего полицейского в Москве
Следствие ходатайствует об аресте жителя Мурманской области Александра Глушкова, обвиняемого в нападении на полицейского на несогласованной акции в центре... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T13:57
2021-02-04T13:57
россия
москва
мурманская область
происшествия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте жителя Мурманской области Александра Глушкова, обвиняемого в нападении на полицейского на несогласованной акции в центре Москвы 23 января, сообщили РИА Новости в Пресненском суде."В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Глушкова А.С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, сроком до 3 апреля", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.По версии следствия, 23 января мужчина, участвовавший в несанкционированном мероприятии у Пушкинской площади, нанес полицейскому несколько ударов по голове и туловищу. Правоохранители установили и задержали жителя Мурманской области, временно находившегося в Московском регионе, на допросе он полностью признал свою вину.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.
https://ria.ru/20210204/sud-1596007202.html
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россия, москва, мурманская область, происшествия

СК попросил арестовать жителя Заполярья, ударившего полицейского в Москве

13:57 04.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте жителя Мурманской области Александра Глушкова, обвиняемого в нападении на полицейского на несогласованной акции в центре Москвы 23 января, сообщили РИА Новости в Пресненском суде.
"В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Глушкова А.С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, сроком до 3 апреля", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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Суд оставил под арестом экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге
По версии следствия, 23 января мужчина, участвовавший в несанкционированном мероприятии у Пушкинской площади, нанес полицейскому несколько ударов по голове и туловищу. Правоохранители установили и задержали жителя Мурманской области, временно находившегося в Московском регионе, на допросе он полностью признал свою вину.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.
Сотрудники правоохранительных органов в районе Каланчевской улицы в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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